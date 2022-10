Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 7.10.2022

Der DAX-Index eröffnete am Donnerstag, den 6.10.2022 höher bei 12593.41 Punkten. Das Tageshoch lag anschließend bei 12643.22 Punkten. Der DAX-Index notierte daraufhin bis 12533.32 Punkten tiefer und schloss bei 12470.77 Punkten. Der DAX-Index fand im 4 Stunden Chart mit dem bisherigen Wochen Hoch bei 12673.35 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrend Marke bei 12574.68 Punkten. So lange das Wochen Hoch nicht überboten wird, solange ist von tieferen Kursen bis zunächst 12255 Punkten bis 12115 Punkten und anschließend bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten/11400 Punkten bis 11195 Punkten auszugehen. Bei einer vorhandenen Marktstärke kann der DAX-Index bis 12765 Punkten höher notieren. Nächster Widerstand befindet sich bei 13080 Punkten. Spätestens dort sollte der DAX-Index in Abwärtsrichtung umkehren und die o.g. Kursziel Zonen erreichen. Es wird bezüglich des X-Sequentials DAX Index Daytradings das morgige Zeit X-Sequentials Zeitziel abgewartet.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/tQknCx6/DEU40-2022-10-06-20-20-31-d8491.png



Der DAX-Index überbot zu Handelsbeginn die Marke von 12599.74 Punkten, unterbot aber nachfolgend die Marke von 12530 Punkten, sodass das gestern erwähnte, negative X-Sequentials X4 Kursmuster nicht griff und das potenzielle, positive X-Sequentials Kursmuster ebenfalls nicht griff. Das Korrektur Ziel nach dem Wochen Hoch bei 12673.35 Punkten befindet sich nun bei 12422 Punkten bis 12348 Punkten. Erst wenn die Marke von 12340 Punkten unterboten werden sollte, sind weiter tiefere Kurse zu erwarten. Der DAX-Index überbot mit dem Wochen Hoch bei 12673.35 Punkten die obere Begrenzung der halben X-Sequentials Kurszielzone bei 12585 Punkten. Es besteht daher die Chance, dass die vollständige X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 12960 Punkten bis 13055 Punkten dennoch erreicht wird. Es bietet sich nachfolgendes Handelssignal an: Eine Long Position bis 12960 Punkten ist dann zu eröffnen, wenn der DAX-Index die Marke von 12533.12 Punkten erreicht. Der Stopp ist auf 12464.59 Punkten zu setzen. Hier ist darauf zu achten, dass im Falle eines Fehlsignals der DAX-Index die Kaufmarke bis 12562 Punkten überbieten kann und daraufhin den Stoppkurs erreicht. Für dieses Handelssignal sollten maximal zwei Versuche anberaumt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass dieser Trade gegen den Abwärtstrend eingegangen wird und damit ein höheres Risiko beherbergt. (Disclaimer: Dieses stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Es wird keine Haftung übernommen.)

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/fHdfRp3/DEU40-2022-10-06-20-48-05-44ea9.png

Ich werde den zuvor vorgestellten Long Trade nicht eingehen, sondern im Falle steigender Kurse an der zuvor genanten vollständigen X-Sequentials Kurszielzone eine weitere Short Positionen eröffnen.Ich bin bereits seit 12558.29 Punkten Short. Mein Kursziel liegt bei 11590 Punkten. Ich habe einen weiteren Kursanstieg mit einkalkuliert. Daher habe ich den Stopp vorerst auf 13565 Punkte gesetzt. Ich warte den morgigen Handelstag und damit das X-Sequentials zeit Ziel ab.

