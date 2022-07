DAX Index X-Sequentials Daytrading 6.7.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Meine öffentlich am 14.6.2022 im Technical-Trading-Profits.com DAX Index Daytrading Forum bei einem DAX Index Schlusskurs von 13304.40 Punkten vorgestellte Annahme eines DAX Index, der aufgrund nicht erreichter Kursziele bei den US-Indizes noch tiefer in Abwärtsrichtung notieren wird, stellte sich nun als richtig heraus. Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 5.7.2022 bei 12904.09 Punkten. Das Tageshoch wurde zu Beginn der Börsensitzung bei 12870.24 Punkten gehandelt. Der DAX Index notierte im Anschluss bis 1390.95 Punkten tiefer und schloss bei 12401.21 Punkten.

Auch der Trading Plan vom Wochenende für diese Handelswoche stellte sich als korrekt heraus.

Es wurde eine Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung bis 13055 Punkten, mindestens bis 12905 Punkten erwartet.

Es sollte ab 12905 Punkten auf ein negatives X-Sequentials Muster Ausschau gehalten werden, um bis 12380 Punkten bis 12215 Punkten Short in den Markt einzusteigen.

Da ich während des heutigen Dienstags schon am Vormittag anderweitig zu tun hatte, erfolgte kein Eintrag im DAX Index Daytrading Forum bei Technical-Trading-Profits.com. Der DAX Index bildete jedoch bereits am Montag, den 4.7.2022 bei 12919.70 Punkten einen Hochpunkt aus und dieser Hochpunkt ging mit einem (zugegeben "kleinen") negativen X-Sequentials X5 Muster einher. Somit wurde nur das von mir angegebene Mindestziel in Aufwärtsrichtung bei 12905 Punkten erreicht und der DAX Index notierte im Anschluss knapp bis in die X-Sequentials Kurszielzone beginnend bei 12380 Punkten tiefer. Dieses kommt nur innerhalb starker Abwärtstrends vor. Am Mittwoch den 6.7.2022 werde ich tagsüber ebenfalls keine Zeit für das Daytrading haben. Daher beträgt der Stand des DAX Index Daytradings weiterhin +1092,87 Punkte (Start: Anfang Mai 2022). Ich denke jedoch das die von mir erstellte Prognose akkurat genug war. Ich hoffe Sie konnten davon profitieren.

Mein weiterer Trading Plan für den DAX Index sieht wie folgt aus:

Es wird abgewartet das der DAX Index weiter tiefer bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 12380 Punkten bis 12215 Punkten notiert und dort in Aufwärtsrichtung umkehrt. Eine Spekulation auf steigende Kurse findet statt, wenn die Marke von 12919.70 Punkten überboten wird. Widerstand befindet sich bei 12770 Punkten. Weiter tiefere Kurse sind zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 12215 Punkten unterbietet. Dann sind fallende Notierungen bis 11175 Punkte zu erwarten. Im Extremfall ist mit Kursen bis 9920 Punkten zu rechnen.

Sie können das DAX Index Daytrading im technical-Tarding-profits.com unter nachfolgenden Link verfolgen:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024&view=forum&id=3

Morgen um 21h findet mit mir ein Interview auf Tradingview.com statt. Ich freue mich auf Ihr Erscheinen!

Link:

https://de.tradingview.com/streams/S8hfm110aJ/

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Zur Kursgrafik: https://i.ibb.co/1rYX8Wt/DEU40-2022-07-05-21-19-46-e5178.png

