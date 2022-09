Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 21.9.2022

Der DAX-Index bildete am heutigen Dienstag bei 12936.57 Punkten einen Hochpunkt aus und notierte im Anschluss bis 12638.22 Punkten tiefer. Mit diesem Tagestief wurde eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12646 Punkten bis 12636 Punkten erreicht. Zugleich wurde Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 12670.50 Punkten gefunden. Widerstand befindet sich in den Kursbereichen von 12677.45 Punkten bis 12714.08 Punkten und 12745.77 Punkten bis 12788.81 Punkten. Steigende Kurse bis zunächst 12860 Punkten bis 12878 Punkten sind nur dann zu erwarten, wenn der DAX-Index mit seinen 15 Minuten Schlusskursen permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12743.83 Punkten notiert. Sollte die Marke von 12936.57 Punkten überboten werden, dann ist ein Kursanstieg bis 12996 Punkten bis 13111 Punkten zu erwarten.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/zsJ5DS4/DEU40-2022-09-20-18-42-19-08021.png

Es ist jedoch davon auszugehen, dass trotz der Umkehr in Aufwärtsrichtung am 19.9.2022 aufgrund eines

X-Sequentials Zeit Ziels bei 12709.37 Punkten bis 12936.57 Punkten, sich der DAX Index weiterhin innerhalb einer Abwärtsbewegung befindet, dessen Kursziele sich im 4 Stunden Chart bei 12355 Punkten bis 12285 Punkten, 12255 Punkten bis 12110 Punkten und im Anschluss bei 11400 Punkten bis 11200 Punkten befinden. Hierzu muss der Tiefpunkt vom 1.9.2022 bei 12603.58 Punkten unterboten werden.Eine Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung höher als 12936.57 Punkten würde jedoch höchstwahrscheinlich ein Short Handelssignal infolge eines X-Sequentials Kursmusters mit sich bringen. Es wird hierfür die morgige Markteröffnung abgewartet.

Updates gibt es im Technical-Trading-Profits.com Forum unter: https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/Jdbrf9m/DEU40-2022-09-20-18-42-03-446c7.png

