DAX Index X-Sequentials Daytrading 20.9.2022 Update

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX-Index bildete am heutigen Dienstag bei 12936.57 Punkten einen Hochpunkt aus und notierte im Anschluss bis 12682.88 Punkten tiefer.

Der DAX-Index notiert aktuell bei 12691.75 Punkten.

Somit wurde der Widerstand im Kursbereich von 12834 Punkten bis 12912 Punkten überboten und der Widerstand im Kursbereich von 12996 Punkten bis 13111 Punkten nicht erreicht.

Der zuvor erwähnte Hochpunkt ging nicht mit einem X-Sequentials Muster einher.

Daher ergibt (ergab) sich keine Shorteinstiegs Möglichkeit.

Das Überbieten einer X-Sequentials Kurszielzone im 15 Minuten Zeitrahmen ergibt die Möglichkeit eines weiteren Kursanstiegs.

In Abwärtsrichtung liegt jedoch ein X-Sequentials Kursziel bei 12577 Punkten bis 12559 Punkten vor.

Steigende Kurse sind dann zu erwarten, wenn der DAX-Index die Marke von 12788.81

Punkten überbietet und im Anschluss die Marke von 12745.77 Punkten nicht unterbietet. Im gleichen Zug muss der DAX-Index per 15 Minuten Schlusskursen die X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12844.36 Punkten überbieten. Hier kann durch kurzes Überbieten bis 12859 Punkten bis 12880 Punkten Widerstand gefunden werden.

Sollte dieses nicht eintreten, dann sind tiefere Kurse bis 12577 Punkten bis 12559 Punkten zu erwarten.

Updates gibt es bei Technical-Trading-Profits.com unter: https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024&view=topic&id=22#postid-262

Viel Erfolg!

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/FxN5b6y/DEU40-2022-09-20-12-03-54-864cf.png

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

