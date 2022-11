Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 15.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX Index eröffnete am Montag, dem 14.11.2022 bei 14295.81 Punkten. Das Tagestief lag bei 14243.35 Punkten. Das Tageshoch lag im Anschluss bei 14431.18 Punkten. Der Schlusskurs lag bei 13313.31 Punkten. Ich war mit einer Long-Position über das Wochenende im Markt. Diese Long-Position konnte am Montag erfolgreich mit einem Gewinn von 115 Punkten aufgelöst werden. Die gestern angegebene X-Sequentials Kurszielzone im 4-Stunden-Chart bei 14680 Punkten bis 14840 Punkten, muss auf 14650 Punkte bis 14760 Punkte korrigiert werden. Unterstützung befindet sich bei 13968 Punkten. Anschließende Unterstützung befindet sich an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13487.91 Punkten. Die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, auch oberhalb von 14767 Punkten, ist so lange zu erwarten, solange die Kurse oberhalb der im nächsten Chart zu sehenden blauen Trendlinie notieren.

Mein DAX Index Trading/Daytrading können sie im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

DAX-Index 4h X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/KhrPXj7/DEU40-2022-11-14-18-47-41-86511.png

Saisonverkauf: X-Sequentials Black Days/Cyber Days

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 14.11.2022 bis zum 30.11.2022 von 699 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate!

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Link:

https://technical-trading-profits.com/saisonverkauf-x-sequentials-black-days-cyber-days/

Oder:

Traden Sie nun erfolgreich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Eröffnen Sie beim nachfolgenden Broker ein Konto, aktivieren Sie Ihr Konto und zahlen Sie mindestens 200 EUR ein.

Sie erhalten im Anschluss den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen kostenlos.

Sie können schon mit von 20 EUR bis 100 EUR eine Position eröffnen und die Handelssignale umsetzen!

Diese geben Sie am Wochenende beim Broker online in Auftrag.

Einfacher geht es nicht!

Folgen Sie dem nachfolgenden Link:

Zu Pepperstone!

Ich melde mich nach Kontoeröffnung, Aktivierung und Einzahlung bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!

Erfolgsquote von 80,19 % !

PS:

Nehmen Sie die obigen Angebote noch in diesem Zeitraum wahr.

Denn ich arbeite gerade an einem Buchmanuskript über die X-Sequentials Chartanalyse Methode.

Nach Veröffentlichung meines zweiten Buches werde ich den Preis für ein 12 Monats Abonnement auf mindestens 999 EUR anheben müssen.