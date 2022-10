Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 12.10.2022

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Der DAX-Index fand in der letzten Handelswoche mit 12673.35 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12574.68 Punkten und notierte am Dienstag, den 11.10.2022 bis 12097.68 Punkten tiefer.

Mit diesem Tief wurde Unterstützung innerhalb einer vorherigen, unterbotenen X-Sequentials Kurszielzone bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten leicht unterboten. Der Schlusskurs am Dienstag, den 11.10.2022 lag innerhalb dieses Unterstützungsbereichs bei 12220.26 Punkten.

Prognose:

Nach Unterbieten des Tagestiefs bei 12097.68 Punkten ist ein weiterer Kursrückgang bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten (X-Sequentials Kurszielzone) und 11400 Punkten bis 11195 Punkte (2-fache X-Sequentials 7XZ Kurszielzone) zu erwarten. Eine vorherige X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung befindet sich bei 12000 Punkten bis 11910 Punkten. Unterstützung verläuft von 12225 Punkten bis 12036 Punkten.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/b78jtf9/DEU40-2022-10-11-18-13-05-4a188.png

5 Minuten X-Sequentials Chart:

Der DAX-Index formierte am heutigen Dienstag im 5 Minuten Zeitfenster ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster. Im Anschluss wurde mit 12258.15 Punkten die Hälfte der X-Sequentials X7 Kurszielzone bei 12240 Punkten bis 12262 Punkte erreicht. Das Folgetief bei 12097.68 Punkten unterbot das 7X7 Tief bei 12090.30 Punkten. Somit ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zu den inversen X-Sequentials Kurszielzonen bei 12016 Punkten bis 11995 Punkten (1/2) und 11880 Punkten bis 11858 Punkten (1:1) zu erwarten.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/z8tqD3m/DEU40-2022-10-11-18-32-05-b9d96.png

Dax Index X-Sequentials Live Trading/Daytrading:

Der Stand des DAX Index X-Sequentials Daytradings beträgt am 11.10.2022: 1043,95 Punkte.

Es besteht seit 12558.29 Punkten eine Short Position.

Der Stopp wurde von 13565 Punkten auf 12498 Punkte gesetzt.

Ich habe den Stopp heute auf 12258.16 Punkten gesetzt.

Das Kursziel liegt bei 11590 Punkten.

Ich habe den Stoppkurs an das heutige Tageshoch gesetzt, weil im Tageschart seit dem 4.10.2022 bei 12673.35 Punkten zwar tiefere Tiefpunkte zu erkennen sind, die Tageshochpunkte mir aber jeweils zu hoch liegen. Dieses könnte ein Zeichen für eine bevorstehende mehrtägige Korrektur des Marktes in Aufwärtsrichtung sein.

Sofern ich hiermit falsch liegen sollte, dürfte die Long Position am Mittwoch, den 11.10.2022 nicht ausgestoppt werden. Sofern ich richtig liegen sollte, befindet sich Widerstand bei 12290 Punkten bis 12315 Punkten. Sollte die Marke von 12320 Punkten erreicht werden, dann besteht für die Bären leider die Gefahr eines Aufwärtspotenzials bis 12965 Punkten bis 13045 Punkten (Vorausgesetzt der DAX-Index hält sich im Falle einer Marktstärke oberhalb von 12320 Punkten!).

Ich möchte hier nicht mit einer Short Position hineingeraten und habe den Stopp daher an das heutige Tageshoch gesetzt. Der Stoppkurs ist während der Kassa Handelszeiten gültig!

