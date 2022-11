Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 11.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der Wechsel von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend bei den Indizes durch die am Wochenende vorgestellten positiven X-Sequentials Kursmuster hat sich bislang bestätigt.

Entsprechend konnten die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen nachfolgende Positionierungen mit Gewinn schliessen.

MDAX-Index: Es wurden heute 775 Punkte im MDAX Index gewonnen.

Euro Stoxx 50 Index: Es wurden heute 121,26 Punkte im Euro Stoxx 50 Index gewonnen.

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am Donnerstag, den 10.11.2022 bei 13603.79 Punkten. Das Tagestief lag bei 13599.35 Punkten.

Es bestanden am gestrigen Mittwoch nachfolgende Long Positionen im DAX Index:

1)

Long seit 13645 Punkten.

Stopp bei 13580.82 Punkten.

Kursziel bie 13870 Punkten.

2)

Long seit 13689.62 Punkten

Stopp bei 13580.82 Punkten.

Kursziel bei 13870 Punkten.

Ich ging von steigenden Kursen aus, sodass ich beide Positionen über Nacht gehalten habe. Der Overnight Stop lag jeweils bei 13340 Punkten. Den Ausstieg hatte ich auf 13750 Punkte gesetzt.

Der DAX Index stieg nach 14.30h bis 14157.25 Punkte an und schloss bei 14146.08 Punkten. Die Long Positionen wurden mit einem Gewinn von 165,38 Punkten geschlossen. In dieser Handelswoche konnten bereits 324,17 Punkte gewonnen werden. Der größte Verlust betrug 6 Punkte. Sie können mein Daytrading Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com Forum unter nachfolgenden Link mitverfolgen:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-daytrading-7-11-11-11-2022/?part=3#postid-362

MIt dem heutigen Kursanstieg ist das Erreichen der vollständigen X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone im 1 Tages Chart in greifbare Nähe gerückt. Es ist ein weiterer Kursanstieg bis 14320 Punkten bis 14660 Punkten zu erwarten. Nach Erreichen dieser Kurszielzone ist wahrscheinlich eine Korrketur bis 13700 Punkten bis 13600 Punkten zu erwarten. Wenn der DAX Index innerhalb dieses Kursbereichs Unterstützung findet, sollte sich dieser Korrektur eine Aufwärtsbewegung bis in die laufende X-Sequentials Kurszielzone bei 14850 Punkten bis 15060 Punkten anschließen. Die aktuellen X-Sequentials Zeit Ziele fallen auf den 17.11.2022 und den 22.11.2022. Hier ist eine Ungenauigkeit von +/-1 Tag einzukalkulieren.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/hf8Vxqb/DEU40-2022-11-10-18-21-11-b672f.png

