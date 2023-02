Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 3.2.2023

Sehr geehrte Leser*innen,

beim DAX Index lag am Donnerstag Marktstärke vor, sodass das die gestern vorgestellte X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 15513 Punkten bis 15595 Punkten mit einem Tageshoch bei 15520,97 Punkten früher als erwartet erreicht wurde. Die Eröffnung lag bei 15275 Punkten. Das Tagestief lag bei 15264.31 Punkten. Der DAX Index schloss am Donnerstag, dem 2.2.2023 bei 15509.18 Punkten.

DAX Index 60 Minuten X-Sequentials Chart:



https://www.dropbox.com/s/sl9w2cyldapqael/DEU40_2023-02-02_20-24-01_266e2.png?dl=0

Kursprognose:

Wie erwähnt wurde die prognostizierte Aufwärtszielzone früher als erwartet erreicht. Kurspotenzial in Aufwärtsrichtung besteht meines Erachtens noch bis 15555 Punkten.

Da sich der DAX Index innerhalb einer X-Sequentials 7XZ Aufwärtszielzone befindet, ist zu erwarten, dass spätestens bis zum gestern Abend angegebenen Zeitziel am 6/7.2.2023 eine Trendumkehr in Abwärtsrichtung erfolgt und eine Korrektur zu erwarten ist.

Das Kursziel dieser Korrektur befindet sich mindestens bei 15175 Punkten.

Hingegen bleibt festzuhalten, dass wenn in den nächsten drei Handelstagen ausreichende Marktstärke vorhanden ist, der DAX Index die obere Begrenzung der X-Sequentials Kurszielzone bei 15595 Punkten überbieten kann und die Möglichkeit eines Kursanstieges bis 15750 Punkten - 15800 Punkten und ggf. bis 15955 Punkten - 10005 Punkten besteht. Obwohl dieses Szenario derzeit unwahrscheinlich erscheint, kann es in die Planung einbezogen werden.

Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 15375 bis 15330 Punkten. Beim DAX Index Trading/Daytrading wurden am frühen Donnerstag +106 Punkte gewonnen. Sie können mein DAX-Index Day-Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen. Stand des Dax Index X-Sequentials Tradings/Day-Tradings: 1.912,59 Punkte seit Mai 2022.



