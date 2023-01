DAX Index X-Sequentials Day-Trading 31.1.2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 31.1.2023Sehr geehrte Leser*innen,der DAX Index eröffnete am Montag, dem 30.1.2023 bei 15070.30 Punkten. Das Tagestief lag anschließend bei 14988.98 Punkten. Mit diesem Tiefpunkt formierte sich ein positives, bullishes X-Sequentials X5 Kursmuster.Infolgedessen stieg der DAX Index an. Das Tageshoch lag bei 15161.07 Punkten. Der DAX Index schloss am Montag, dem 30.1.2023 bei 15126.09 Punkten.Am Montag, dem 30.1.2023 wurden beim X-Sequentials DAX Index Daytrading +71 Punkte gewonnen.Sie können mein DAX-Index Day-Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Chart:Kursprognose:Nach Erreichen einer X-Sequentials 5XZ Kurszielzone ist in der Regel eine Gegenbewegung bis kurz unterhalb der X-Sequentials "X" Marke zu erwarten. Der Markt findet dort Unterstützung.Ob anschließend das vorherige Kursextremum überboten wird, muss im weiteren Verlauf des Kursverlaufs bestimmt werden. Demnach ist beim DAX Index ein Kursrückgang bis 15050 Punkte zu erwarten. Kurz unterhalb der Marke von 15050 Punkten ist zu erwarten, dass der DAX Index Unterstützung findet.Im positivem, bullishen Fall/bei Vorhandensein von Marktstärke ist zu erwarten, dass die Marke von 15180 Punkten bis in den Kursbereich von 15320 Punkten bis 15355 Punkten überboten wird. Sollte dieses nicht eintreten, dann ist das Unterbieten des Tagestiefs vom 30.1.2023 bei 14988.98 Punkten bis maximal 14855 Punkten bis 14813 Punkten zu erwarten. Spätestens dort ist ein Tiefpunkt und die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15450 Punkten bis 15645 Punkten zu erwarten. Ich suche derzeit bis zur erwähnten Kurszielzone einen Long Einstieg und entsprechend platziere ich für Dienstag, dem 31.1.2023 bei 15185 Punkten, mit einem vorläufigen Stopp bei 15149 Punkten und Kursziel bei 15450 Punkten eine Long Order.In diesem Kontext sind die Zinsentscheidungen in dieser Handelswoche zu beachten. Sollte bis zum Mittwoch eine Position nicht gleich profitabel sein, dann werde ich diese schließen müssen. Ich werde morgen früh die Eröffnung beobachten, für den Fall, dass die zuvor genannte Order ausgeführt wird, ich aber falsch liegen sollte. In diesem Fall werde ich vor Erreichen des Stopps aussteigen. Sie können mein DAX-Index Day-Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.