DAX Index X-Sequentials Day-Trading 30.11.2022

der DAX Index eröffnete am Dienstag, dem 29.11.2022 bei 14404.67 Punkten. Nach dem Tageshoch bei 14429.87 Punkten, wurde das Tagestief bei 14327.04 Punkten ausgebildet. Der DAX Index fand im 4 Stunden Zeitfenster mit diesem Tief Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14352.62 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 14255.46 Punkten. Der letzte Hochpunkt bei 14571.66 Punkten ging mit einem negativen (bearishen) X-Sequentials X5 Kursmuster einher, sodass wahrscheinlich ein Kursrückgang bis in eine X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 14157 Punkten bis 14085 Punkten zu erwarten ist. Während der Dienstagssitzung fand der DAX Index Unterstützung innerhalb des halben Kursbereichs dieser X-Sequentials Kurszielzone. Sofern die untere Begrenzung dieser Kurszielzone bei 14303 Punkten unterboten wird, ist ein weiterer Kursrückgang bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 14291 Punkten bis 14261 Punkten zu erwarten. Sofern die Marke von 14261 Punkten unterboten wird, ist ein weiterer Kursrückgang bis mindestens zur oberen Begrenzung der X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 14157 Punkten zu erwarten. Es ist im Fall einer nicht vorhandenen Kursstärke wahrscheinlich, dass der DAX Index das Mittel der vollständigen X-Sequentials Kurzielzone in Abwärtsrichtung bei 14157 Punkten bis 14085 Punkten erreichen wird, bevor eine Aufwärtsbewegung einsetzen kann. Ob der DAX Index im Anschluss den Hochpunkt bei 14571.66 Punkten überbieten und bis 4665 Punkten-14737 Punkten und 14885 Punkten-14958 Punkten ansteigen wird, muss im weiteren Kursverlauf evaluiert werden.

Mein DAX Index Day-Trading können Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

DAX-Index 30 Minuten X-Sequentials Chart: https://i.ibb.co/jbrfsZ8/DEU40-2022-11-29-23-52-57-116c0.png



