DAX Index X-Sequentials Day-Trading 2.12.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index eröffnete am Donnerstag mit einer Kurslücke bei 14543.80 Punkten. Das Tageshoch lag bei 14563.70 Punkten. Das Tagestief lag im Anschluss bei 14423.79 Punkten. Der DAX Index schloss bei 14490.30 Punkten.

Der DAX Index notierte am Donnerstag oberhalb der X-Sequentials »X« Marke des vorliegenden X-Sequentials X5 Kursmusters. Diese Marke dient normalerweise als Widerstand, ist aber nun eine Unterstützung.

Dieses ist positiv zu werten. Einem Überbieten des »5X5« Hochpunkts bei 14571.66 Punkten würde ein Kursanstieg bis 14665 Punkten bis 14735 Punkten (1/2 5XZ Invers) und 14885 Punkten bis 14955 Punkten (5XZ Invers) folgen.

Beim DAX Index Trading/Day-Trading kam meine Short Order nicht zur Ausführung. Ich habe den Ausstieg für alle drei Long-Positionen auf, 14650 Punkte gesetzt.

Mein DAX Index Day-Trading können Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-day-trading-28-11-2022-2-12-2022/#postid-437

DAX-Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/7nxQjyF/DEU40-2022-12-01-21-17-15-f356a.png

Link: Zur Kursgrafik

