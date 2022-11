Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 29.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index eröffnete am Montag, dem 28.11.2022 tiefer bei 14471.10 Punkten und testete mit dem Tageshoch bei 14514.73 Punkten das Tagestief vom letzten Freitag bei 14498.05 Punkten. Dem folgte ein weiterer Kursrückgang bis 14374.15 Punkten. Der DAX Index befindet sich laut 4-Stunden-Chart, nach dem Hoch am 25.11.2022 bei 14571.66 Punkten, innerhalb einer Korrektur in Abwärtsrichtung, da eine X-Sequentials Aufwärtstrendlinie bei 14400 Punkten unterboten wurde. Unterstützung auf Tagesbasis befindet sich zunächst bei 14296 Punkten.

In der nächsten Kursgrafik ist der 30 Minuten Zeitrahmen abgebildet. Der Hochpunkt bei 14571.66 Punkten ging mit einem negativen (bearishen) X-Sequentials X5 Kursmuster einher. Solange sich nichts Gegenteiliges ergibt, ist aufgrund dessen ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 14157 Punkten bis 14085 Punkten zu erwarten. Im Anschluss befindet sich Widerstand bei 14435 Punkten. Laut X-Sequentials Zeitziel ist ein Tiefpunkt innerhalb dieser Kurszielzone am Mittwoch zu erwarten. Eine Kurszielzone zuvor befindet sich bei von 14291 Punkten bis 14261 Punkten. Es bietet sich an, nach Unterbieten der Marke von 14261 Punkten eine Short-Position bis 14157 Punkten zu eröffnen.

Sollte der DAX Index den Hochpunkt bei 14571.66 Punkten überbieten, dann ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14665 Punkten-14737 Punkten und 14885 Punkten-14958 Punkten zu erwarten. Die seit dem 28.9.2022 andauernde Aufwärtsbewegung ist erst beendet, wenn die nächste X-Sequentials Trendlinie im 4-Stunden-Chart unterboten wird, die heute bei 14083 Punkten, morgen bei 14109 Punkten und übermorgen bei 14135 Punkten verläuft. Die Trendlinie besitzt eine tägliche Steigung von 26 Punkten. Widerstand befindet sich bei 14391 Punkte bis 14462 Punkten.

Sollte der DAX Index am Dienstag fester eröffnen, dann bietet sich die Eröffnung einer Short-Position innerhalb dieses Widerstandsbereichs bis 14157 Punkten an.

DAX Index Day-Trading:

Ich hatte in der letzten Woche viel zu tun, sodass mir in der letzten Woche am Donnerstagabend entgangen ist, dass sich im 30 Minuten Zeitrahmen bereits ein X-Sequentials X5 Umkehrmuster ausgebildet hat, dass fallende Kurse indiziert. Ich bin am Freitag von steigenden Kursen ausgegangen und es bestehen drei Long-Positionen. Leider ergab sich am Wochenende, dass sich auf Tagesbasis in einer Kursgrafik die Trendlinien verschoben hatten. Möglicherweise hat der Datenprovider Kursdaten korrigieren müssen. Mein Plan war bei einer Kursstärke auszusteigen. Da ich von steigenden Kursen bis um die 14600 Punkte ausgegangen bin, habe ich die Long-Positionen über das Wochenende gehalten. Meine Analyse war jedoch am Samstagabend nicht mehr richtig. Dieses ist natürlich ärgerlich. Sollte aber kein Problem sein. Ich muss schauen, wie ich die Positionen handhabe. Ich gehe nach einer Abwärtsbewegung bis maximal 14157 Punkten bis 14085 Punkten von einem weiteren Kursanstieg aus. Entsprechend werde ich die Positionen managen, indem ich zunächst bis zum o.g Abwärtsziel Short gehe und mich dann Long positioniere.

Mein DAX Index Day-Trading können Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

Link: https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

DAX-Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/vwk2Wxf/DEU40-2022-11-28-19-57-35-99eed.png

