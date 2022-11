DAX Index X-Sequentials Day-Trading 25.11.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,der DAX Index eröffnete am Donnerstag, dem 24.11.2022 bei 14456.15 Punkten. Das Tagestief lag bei 14447.55 Punkten. Das Tageshoch lag anschließend bei 14570.71 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 14539.55 Punkten.Der DAX Index eröffnete oberhalb des gestern veröffentlichten Kaufsignals bei 14450.38 Punkten, mit Stopp bei 14370.43 Punkten und Kursziel bei 14500 Punkten bis 14545 Punkten und 14658 Punkten bis 14764 Punkten.So lange der DAX Index oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14352.62 Punkten notiert, solange sind steigende Kurse zu erwarten. Gar ist auf Tagesbasis ein Kursanstieg bis 14845 Punkten bis 15065 Punkten zu erwarten.Unterstützung befindet sich bei 14300 Punkten bis 14265 Punkten.Long bei 14571 Punkten. Stopp bei 14299 Punkten. Kursziel bei 14845 Punkten.Dieses Handelssignal ist permanent gültig und es sollten maximal zwei Versuche anberaumt werden. Daher ist nach einem Aus stoppen, dieselbe Long-Position noch einmal einzugehen.Dieser Kaufauftrag ist für mich ab Handelseröffnung gültig und ich halte die Position voraussichtlich über das Wochenende.Mit den bestehenden beiden Long-Positionen wurden insgesamt 206,27 Punkte gewonnen.Ich wurde bei 14545 Punkten ausgestoppt.Der Stand des DAX Index Trading/Day-Tradings beträgt 1.358,65 Punkte.Mein DAX Index Day-Trading können Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

X-Sequentials Trading Black Week

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

