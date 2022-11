Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 23.11.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

der DAX Index eröffnete am Dienstag, dem 22.11.2022 bei 14352.54 Punkten. Das Tagestief lag im Anschluss bei 14343.80 Punkten. Das Tageshoch wurde bei 14485.49 Punkten gehandelt. Der Tagesschlusskurs lag bei 14422.34 Punkten. Gestern schrieb ich, dass es laut dem 4-Stunden-Chart ein Kursanstieg bis zu den nächsten X-Sequentials Kurszielzonen bei 14478 Punkten bis 14558 Punkten und 14658 Punkten bis 14764 Punkten erwarten sei. Nachdem der Dow Jones Industrial geschlossen hatte, ging ich trotz der Indikation einer Korrektur von einem festeren DAX Index aus. Dieses, weil es vorkommt, dass vereinzelt Korrekturen ausbleiben und der Basiswert überraschende Kurssprünge hinlegt. Sodass ich nachfolgende Orders für Long-Positionen platzierte:

"#7 · 22. November 2022, 1:03

BearbeitenZitatAnklicken um Beitrag zu melden.

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 22.11.2022

Hallo,

obwohl sich der DAX Index innerhalb einer Aufwärtszielzone befindet, gehe ich von einer Marktstärke aus und es gelten nachfolgende Orders für Long-Positionen:

1)

Long bei 14425.96 Punkten.

Stopp bei 14321.83 Punkten.

Kursziel bei 14600 Punkten.

2)

Long bei 14457.77 Punkten.

Stopp bei 14321.83 Punkten.

Kursziel bei 14600 Punkten.

Devin Sage"

Ich beschloss im Tagesverlauf die Long-Positionen über Nacht zu halten und setzte meinen Stopp für beide Positionen kurzfristig auf 14149.69 Punkte herunter.

4-Stunden-Chart:

Mit dem festen Verlauf am Dienstag konnte der DAX Index eine neue X-Sequentials Aufwärtstrendmarke und eine neue X-Sequentials Kurszielzone ausbilden. So lange der DAX Index mit seinen 4 Stunden Schlusskursen oberhalb von 14352.62 Punkten notiert, solange sind höhere Kurse bis 14500 Punkten bis 14545 Punkten zu erwarten. Höhere Kurse ohne nennenswerte Korrektur sind zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 14575 Punkten erreicht. Das Folgeziel befände sich bei 14658 Punkten bis 14764 Punkten. Für den Fall, dass sich meine Annahme einer Marktstärke als falsch herausstellen sollte, befindet sich Unterstützung bei 13233 Punkten, 12739 Punkten und 12342 Punkten. Unterstützung zuvor liegt bei 14431 Punkten bis 14219 Punkten und nach Unterbieten der Marke von 14149.70 Punkten bei bis zu 13557 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung im 4 Stunden Zeitfenster ist beendet, wenn der DAX Index die im nächsten Chart zu sehende, blaue Trendlinie unterbietet.

Mein DAX Index Day-Trading könne Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

DAX-Index 4h X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/Xtqg9Bk/DEU40-2022-11-22-19-23-05-e70f8.png

Black Week

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist bis zum 30.11.2022 von 699 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate.

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:

devin.sage@gmail.com

Zur X-Sequentials Black Week Seite

Link:

Zur Webpage

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading.

Erfolgsquote von 80,19 %.