DAX Index X-Sequentials Day-Trading 22.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index eröffnete am Montag, dem 21.11.2022 bei 14395.53 Punkten.

Das Tagestief lag bei 14321.84 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 14425.95 Punkten.

Der Tagesschlusskurs lag bei 14388.55 Punkten.

Am Montag ergab sich beim DAX Index Day-Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum keine profitable Gelegenheit.

Für den Dienstag bieten sich nachfolgende Trading Gelegenheiten an:

Laut dem 4h Stunden Chart ist zu erwarten, dass der DAX Index die nächsten X-Sequentials Kurszielzonen bei 14478 Punkten bis 14558 Punkten und 14658 Punkten und 14764 Punkten erreicht. Ein Kaufsignal ist gegeben und ein Long Trade ist zu eröffnen, wenn die Marke von 14425.95 Punkten überboten wird.

Hingegen ist ein Verkaufssignal gegeben und ein Short Trade ist zu eröffnen, wenn die Marke von 14321.84 Punkten unterboten wird.

Die Short-Position wäre zu erhöhen, wenn im Anschluss die Marke von 14273.31 Punkten unterboten wird. Unterstützung befindet sich bei 13970 Punkten, 13900 Punkten und 13845 Punkten. Die Aufwärtsbewegungen im 4 Stunden Zeitfenster ist beendet, wenn der DAX Index die im nächsten Chart zu sehende, blaue Trendlinie unterbietet.

Mein DAX Index Day-Trading könne Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

DAX-Index 4h X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/3TsWhDs/DEU40-2022-11-21-17-50-47-b5eb5.png

Black Week/Cyber Days

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist bis zum 30.11.2022 von 699 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate.

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:

devin.sage@gmail.com

Zur X-Sequentials Black Days/Cyber Week Seite

Zur Webpage

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading.

Erfolgsquote von 80,19 %.