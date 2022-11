DAX Index X-Sequentials Day-Trading 1.12.2022



Sehr geehrte Leser/Innen, der DAX Index eröffnete am Mittwoch, dem 30.11.2022 bei 14429.22 Punkten. Das Tageshoch lag bei 14487.70 Punkten. Im Anschluss lag das Tagestief bei 143863.32 Punkten. Der DAX Index schloss bei 14397.04 Punkten.

Der DAX Index erreichte gestern mit 14327.04 Punkten die Hälfte einer X-Sequentials 5XZ Kurszielzone in Abwärtsrichtung und stieg am Mittwoch über das Mittel des "X" Widerstandsbereichs des Kursmusters an, um anschließend tiefer zu notieren. Das Kursmuster wurde am 28. November 2022 vorgestellt. Sollte der DAX Index die Marke von 14327.04 Punkten unterbieten, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kursrückgang bis in die vollständige Kurszielzone dieses X-Sequentials X5 Kursmuster bei 14157 Punkten bis 14085 Punkten zu erwarten. Der DAX Index hat jedoch eine X-Sequentials Abwärtstrendlinie überboten, sodass ein Überbieten der Marke von 14487.70 Punkten, ein Kursanstieg oberhalb von 14570.71 Punkten ebenso wahrscheinlich ist. Es wäre dann ein Kursanstieg bis 14665 Punkten-14737 Punkten und 14885 Punkten-14958 Punkten zu erwarten. Am Donnerstag ist daher auf die Richtung des Ausbruchs oberhalb von 14487.70 Punkten oder unterhalb von 14327.04 Punkten zu achten. Nach einer Korrektur erwarte ich weiterhin eine Aufwärtsbewegung. Aufgrund der seit letzten Freitag bestehenden drei Long-Positionen habe ich mich bezüglich des DAX Index Tradings/Day-Tradings im Techncial-Trading-Profits.com Forum für eine Short-Position wie folgt entschlossen:

Short bei 14326 Punkten. Stopp bei 14430 Punkten. Kursziel 14220 Punkte.

Sollte die Order ausgelöst werden, werde ich an 14420 Punkten auf eine Umkehr in Aufwärtsrichtung achten.

Mein DAX Index Day-Trading können Sie Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-day-trading-28-11-2022-2-12-2022/#postid-434

DAX-Index 30 Minuten X-Sequentials Chart: https://i.ibb.co/rHV4dBT/DEU40-2022-11-30-18-37-09-1e8ea.png



