Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 18.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index eröffnete am Donnerstag, dem 17.11.2022 bei 14348.46 Punkten. Das Tageshoch lag bei 14384.54 Punkten. Der DAX Index notierte anschließend bis 14149.70 Punkten tiefer und schloss bei 14266.39 Punkten. Für den Donnerstag hatte sich ein short Trade gleich zur Eröffnung angeboten, da die Unterstützungszone beginnend bei 14157,25 Punkten noch nicht erreicht wurde.

Ich ging nach Markteröffnung wie folgt short, um mein Tagesziel von 100 Punkten Gewinn zu realisieren:

#16 · 17. November 2022, 9:04

Guten Morgen!

Der DAX hat bei 14348.46 Punkten eröffnet.

Aktuell bei: 14349.91.

Ich gehe short auf aktuellem Niveau.

Stopp bei 14441 Punkten.

Devin Sage



Devin

@devin

207 Beiträge

#17 · 17. November 2022, 11:17

Hallo,

der DAX Index notiert aktuell bei 14257.59 Punkten. Ich habe ein Gewinnziel von 100 Punkten. Dann löse die Short-Position auf.



devin.sage

@devin-sage

99 Beiträge

Themenersteller

#18 · 17. November 2022, 12:01

Gewinnziel von 100 Punkten erreicht. Der DAX Index notiert bei 14224 Punkten. Trading plan, kommt am Abend.

Devin Sage

Im 4-Stunden-Chart fand der DAX Index mit dem Tagestief Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14172.47 Punkten und schloss oberhalb dieser. Dieses ist für den Freitag so lange positiv zu werten, solange die Kurse oberhalb dieser Marke notieren. Hat dieses am Freitag Bestand, dann ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 14650 Punkten bis 14760 Punkten zu erwarten.

Sollte hingegen am Freitag das Tagestief bei 14149.70 Punkten unterboten werden, dann ist ein Kursrückgang bis 13960 Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 14268 Punkten bis 14431 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist im 4h Stunden Zeitfenster beendet, wenn die in der Kursgrafik zu sehende, blaue Trendlinie unterboten wird.

Fazit:

Am Freitag ist die Long Seite zu präferieren, da Unterstützung an einem markanten Punkt gefunden wurde. Dennoch kann sich eine Chance auf fallende Kurse bis zur genannten Unterstützung bieten. Dieses muss nach Markteröffnung sondiert werden.

Mein DAX Index Trading/Day-Trading können sie im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/Zm02bjP/DEU40-2022-11-17-18-20-00-ba74a.png

Traden Sie nun entspannter, ruhiger, kontrollierter und gewinnreicher!

Für die Masse der Menschen ist das Trading mit Nervosität, Sorge, Erschöpfung und Verwirrung verbunden, und sie verstehen nicht mehr, warum sie diesen Weg gewählt haben. Der gewöhnliche Mensch empfindet den Handel als sehr stressig.

Das ist nicht abwertend gemeint.

Vielleicht ist das Trading für Sie nur eine Nebenbeschäftigung.

Möglicherweise haben Sie derzeit andere Prioritäten.

Wie ein Berufssportler sich von der Masse unterscheidet, so ist es auch beim Börsenhandel.

Die Gewinner im Trading haben weniger Angst.

Ihre Methode ist zuverlässig und damit sind die Trading-Ergebnisse zuverlässig. Sie gewinnen mehr als verloren werden kann.

Sie sind entspannter, ruhiger, kontrollierter und haben eine große Faszination für das Trading. Geben Sie sich dieses Gefühl mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen zurück!

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen analysiert für Sie die wichtigsten Märkte. Sie sind wöchentlich bestens über die Finanzmärkte informiert und kennen die Richtung der Kurse vorab.

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs und erhalten Sie Handelssignale!

X-Sequentials Black Days/Cyber Days Angebot:

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 14.11.2022 bis zum 30.11.2022 von 699 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate!

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Verdienen Sie mit X-Sequentials (bekannt durch das Buch „Besser traden mit X-Sequentials“ erschienen beim Börsenbuchverlag) sofort Geld an der Börse.

Das bietet Ihnen der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen:

-Erfolge lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Gewinnserien lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Erfolgreiche Marktprognosen und Spekulationen lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Verluste und Verlustphasen werden begrenzt.

Sie erhalten den X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen vom Autor des Buches „Besser Traden mit X-Sequentials“ persönlich!

Ihre Vorteile durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen:

-Sie besitzen Prognosen für alle wichtigen Märkte.

-Sie sind bestens über die Börse informiert.

-Enorme Zeitersparnis.

-Sie müssen keine komplizierten Handelssignale oder Handelsentscheidungen selber herleiten.

-Sie verdienen in mehreren Märkten gleichzeitig und regelmäßig Geld.

-Ihr Risiko wird auf mehrere Börsentransaktionen verteilt. / Risikostreuung.

-Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital.

-Sie wählen jetzt aus, was Sie handeln möchten.

Seit Januar 2012 wurden 1186 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 951 Handelssignale Gewinner und 235 Handelssignale waren Verlierer. Das ergibt eine Trefferquote von 80,19 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 26.9.2022 bei 174094 Punkten.

X-Sequentials Trading Performance Grafik:



Link: Zur Grafik

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Märkte im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Link: Zur Grafik



Werden Sie noch heute Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und sparen Sie viel Geld!

X-Sequentials Black Days/Cyber Days Angebot:

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 14.11.2022 bis zum 30.11.2022 von 699 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate!

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!

Erfolgsquote von 80,19 %.

PS:

Nehmen Sie das Angebot noch in diesem Zeitraum wahr.

Denn ich arbeite gerade an einem Buchmanuskript über die X-Sequentials Chartanalyse Methode.

Nach Veröffentlichung meines zweiten Buches werde ich den Preis für ein 12 Monats Abonnement auf mindestens 999 EUR anheben müssen.