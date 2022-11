Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 17.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index eröffnete am Mittwoch, dem 16.11.2022 bei 14374.86 Punkten. Das Tageshoch lag bei 14382.62 Punkten. Der DAX Index notierte anschließend bis 14195.31 Punkten tiefer und schloss bei 14234.04 Punkten. Gestern wurde erwähnt, dass beim DAX Index aufgrund des Erreichens des Mittels einer X-Sequentials 5XZ Kurszielzone eine Korrektur in Abwärtsrichtung anstehe. Dieses wurde heute bestätigt. Im Technical-Trading-Profits.com DAX Index Day-Trading Forum eröffnete ich eine Short-Position und löste diese kurz darauf auf. Mit einer Long-Position aufgrund der in einer vorherigen Analyse erwähnten Möglichkeit eines Kursanstiegs ohne Korrektur tat ich mich schwer. Übrig blieb dann nur, zumindest eine Short-Position aufgrund einer überkauften Situation einzugehen. Zumal dieses auch ein sehr zuverlässiges Kursmuster ist. Wie folgt:

#9 · 16. November 2022, 9:17

Guten Morgen!

Der DAX Index notiert bei 14349.19 Punkten.

Ich eröffne auf aktuellem Niveau eine Short-Position.

Stopp bei 14441 Punkten.

Kursziel muss ich noch sehen.

#10 · 16. November 2022, 9:18

Kursziel bei 13840 Punkten.

#11 · 16. November 2022, 10:01

Anmerkung: ich bin die Short-Position eingegangen, weil sich der DAX Index auf 1 Tagesbasis innerhalb einer Aufwärtszielzone befindet. Natürlicherweise findet dann zumeist eine Korrektur statt.



Devin

@devin

204 Beiträge

#12 · 16. November 2022, 10:55

Hallo!

Der DAX Index notiert bei 14272.60 Punkten.

Ich löse die bestehende Short-Position auf.



Devin

@devin

204 Beiträge

#13 · 16. November 2022, 10:57

Es wurden 76,59 Punkte gewonnen.



Ich bin aufgrund dessen aus der Short-Position ausgestiegen, weil der DAX Index ein vorheriges Tief erreichte. Die Tagesperformance von 76,59 Punkten am frühen Morgen war zufriedenstellend.

Am Donnerstag bietet sich eine weitere Shortpositionierung an, da sich die aktuelle Unterstützungszone von 14157,25 Punkten bis 13487,91 Punkten befindet. Diese wurde noch nicht erreicht, sodass sich ein short Trade am Donnerstag zu Markteröffnung anbietet. Ungeachtet dessen, ob der Dow Jones Industrial Index positiv schließt oder nicht. Diesem würde sich eine Longpositionierung anschließen.

Die Zwischenmarken der Unterstützungszone liegen bei 13825 Punkten und 13650 Punkten. Anschließende Unterstützung befindet sich bei 13350 Punkten. Spätestens hier sind Long-Positionen einzugehen, sofern man meinem Plan weiter steigender Kurse oberhalb von 14440.78 Punkten bis 14845 Punkten bis 15055 Punkten folgen möchte.

Gestern schrieb ich, dass ich so lange von noch höheren Kursen ausgehe, solange der DAX Index oberhalb der in der nächsten Kursgrafik zu sehenden, blauen Trendlinie notiert. Diese würde bei Erreichen der Marke von 13350 Punkten durchbrochen werden, jedoch muss analytisch die gestern erwähnte Trendlinie wie nachfolgend in roter Farbe zu sehen im Chart angebracht werden. So lange der DAX Index nach einer Korrektur oberhalb der im Chart zusehenden blauen Trendlinie notiert, solange sind höhere Kurse bis oberhalb 1500 Punkten zu erwarten. Im Falle eines Baisse-Markts würde der DAX Index schlicht die Trendlinie unterbieten, die vom Tief ausgeht. Eine Versetzung wäre nicht notwendig.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/ScvYtsj/DEU40-2022-11-16-18-26-06-85833.png

4-Stunden-Chart:

So lange der DAX Index oberhalb der aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14263.48 Punkten notiert, solange sind steigende Kurse bis zur nächsten X-Sequentials Kurszielzone bei 14650 Punkten bis 14760 Punkten zu erwarten. An der zuvor erwähnten Aufwärtstrendmarke kann bis 14177 Punkten Unterstützung gefunden werden. Wenn keine Unterstützung gefunden wird, dann könnte der DAX Index unterhalb von 14263.48 Punkten fallen und Folgeunterstützung liegt dann im Bereich von 13658 Punkten bis 13357 Punkten. Die Zwischenmarken liegen bei 13870 Punkten und 13370 Punkten.

DAX Index 4-Stunden-Chart:



https://i.ibb.co/M75zZwS/DEU40-2022-11-16-18-39-06-5e55c.png

Fazit:

Derzeit ist auf die blauen Trendlinien im 1 Tages Chart zu achten. Wird die untere X-Sequentials Trendlinie unterboten, dann befindet sich der DAX Index weiterhin innerhalb eines Bären-Marktes. Ansonsten würde die Trendumkehr in Aufwärtsrichtung bestätigt werden.

Mein DAX Index Trading/Day-Trading können sie im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/forum/dax-index-x-sequentials-daytrading-forum/

