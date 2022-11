Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Day-Trading 15.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,



am Dienstag, dem 15.11.2022, eröffnete der DAX Index bei 14372.42 Punkten. Das Tagestief lag bei 14266.42 Punkten. Das Tageshoch betrug 14440.78 Punkte. Der Tagesschlusskurs lag bei 14378.52 Punkten. Der DAX Index zeigte während der Dienstagssitzung Kursstärke, indem er im 5-Minuten-Chart kein reguläres X-Sequentials Abwärtsziel bei 14237 Punkten bis 14223 Punkten erreichte. Dies lässt erwartungsgemäß steigende Kurse erwarten, jedoch hat der DAX-Index auf Tagesbasis die X-Sequentials Kurszielzone bei 14315 Punkten bis 14645 Punkten (1/1 5XZ invers) erreicht. Die Kurse tendieren in der Regel dazu, das Mittel einer solchen Kurszone zu erreichen, bevor sie sich bis zur jeweiligen X-Sequentials "X" Unterstützung des X-Sequentials Kursmusters korrigieren. Die Unterstützung befindet sich in diesem Fall bei 12673,35 Punkten, wobei der Bereich von 12673,35 Punkten bis 12000,43 Punkten als Unterstützungsbereich gelten kann. Derzeit lassen sich steigende Kurse erwarten, wobei der DAX bei 13350 Punkten Unterstützung finden und anschließend seine Aufwärtsbewegung fortsetzen würde. Vorherige Unterstützung liegt bei 13740 bis 13660 Punkten. Eine Korrektur der Kurse würde ausbleiben und der DAX Index würde weiter bis 14845 Punkten bis 15055 Punkten ansteigen, wenn die obere Begrenzung der erreichten X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone bei 14645 Punkten überschritten wird. Dieses kann jedoch nicht vorweggenommen und muss abgewartet werden.

DAX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/lBqOBLfR/

4 Stunden Chart:

So lange der DAX Index oberhalb der aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14263.48 Punkten notiert, solange sind steigende Kurse bis zur nächsten X-Sequentials Kurszielzone bei 14650 Punkten bis 14760 Punkten zu erwarten. An der zuvor erwähnten Aufwärtstrendmarke kann bis 14177 Punkten Unterstützung gefunden werden. Wenn keine Unterstützung gefunden wird, dann könnte der DAX Index unterhalb von 14263.48 Punkten fallen und Folgeunterstützung liegt dann im Bereich von 13658 Punkten bis 13357 Punkten. Die Zwischenmarken liegen bei 13870 Punkten und 13370 Punkten.

DAX Index 4-Stunden-Chart:



https://www.tradingview.com/x/gOeClnLl/r

