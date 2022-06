DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading 30.6.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Dereröffnete am Mittwoch, den 29.6.2022 tiefer bei 13089.99 Punkten.Das Tagestief lag im Anschluss bei 12946.76 Punkten.Der DAX Index erholte sich danach bis 13085.34 Punkten.Der Tagesschlusskurs lag bei 13003.36 Punkten.Entsprechend dem gestrigen Trading Plan besteht seit 13089.99 Punkten eine Short Position.Der Initial Stopp befindet sich bei 13379 Punkten.Der Take Profit befindet sich bei 12565 Punkten.Diese Short Position besteht aufgrund dessen, weil sich der Kursverlauf vom 21.6.2022 bis zum 27.6.2022 als ein negativesX-Sequentials X5 Muster einstufen lässt.Das Kursziel dieses Chartmusters befindet sich bei 12655 Punkten bis 12495 Punkten.Tiefere Notierungen sind so lange zu erwarten, solange Punkt 5X5 dieses Kursmusters bei 13378.42 Punkten nicht überboten wird.Aufgrund der Erwartung tieferer Kurse besteht zudem nachfolgende Short Order:Short bei 12912,58 Punkten.Initialer Stoppkurs bei 13443,80 Punkten.Kursziel bei 12380 Punkten.Viel Erfolg!

Werden Sie nun Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und verpassen Sie keine profitable Marktbewegung bei den Indizes, Zinsmärkten, Devisenpaaren und Rohstoffen!

Mit den Handelssignalen des X-Sequentials Börsenbriefs konnten die Abonnenten/innen vor kurzem nachfolgende Ergebnisse erzielen:

DAX Index: +261,69 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +635,26 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +313,28 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +1157 Punkte.

Klicken Sie nun auf den nachfolgenden Link, scrollen Sie bis zum Bestellformular herunter und wählen Sie Ihre Laufzeit aus.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Sie können alternativ per Kreditkarte zahlen.

Link:

Zur Bestellseite des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Unsicher?

Hier finden Sie Probeausgaben des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

Probeausgabe 1:

https://technical-trading-profits.com/storage/2022/05/XSequentials496_6Mai22-1.pdf

Probeausgabe 2:

https://technical-trading-profits.com/storage/2022/05/XSequentials497_14Mai22-1.pdf

Probeausgabe 3:

Passwort: 2VVN8v7x6cXLdUJ4

https://technical-trading-profits.com/storage/2022/05/XSequentials498-1.pdf

Benötigen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie mich!

Sofern Fragen zum Börsenbrief, Unsicherheiten oder Verständnis Fragen vorhanden sein sollte, können Sie mich jederzeit per E-Mail kontaktieren.

Gar können Sie einen Testzugang anfordern!

Schreiben Sie mir: devin.sage(at)gmail.com

Werden Sie nun Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und verpassen Sie keine profitable Marktbewegung!

Link:

Zur Bestellseite des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Sie zahlen für 12 Monate Top Information nur 499 Euro.

Bei der monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

http://www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading