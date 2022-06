Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading 29.6.2022



Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 28.6.2022 bei 13358.62 Punkten.

Das Tagestief lag bei 13221.04 Punkten.

Der DAX Index konnte im Anschluss nicht bis in die Kurszielzone bei 13500 Punkten bis 13555 Punkten ansteigen.

Das Tageshoch lag bei 13358.16 Punkten.

Somit blieb eine komplexere Umkehr der Kurse in Abwärtsrichtung in Form eines X-Sequentials X7 Musters aus.

Es muss daher ein einfaches X-Sequentials X5 Muster konstruiert werden.

Dieses verläuft vom 21.6.2022 bis zum 27.6.2022 und ergibt einen Short Einstieg am Mittwoch.

Der Einstieg erfolgt etwas verspätet bei 13125 Punkten.

Der Stopp ist auf 13379 Punkte zu setzen.

Das Kursziel befindet sich bei 12655 Punkten bis 12495 Punkten.

Der Take Profit dieses Chartmusters befindet sich bei 12565 Punkten.

Der DAX Index schloss am Dienstag, den 28.6.2022 bei 13231.83 Punkten.

Die bestehende Short Order bei 12912,58 Punkten, mit initialen Stoppkurs bei 13443,80 Punkten und Kursziel bei 12380 Punkten bleibt von dieser Aktualisierung unberührt.

Viel Erfolg!

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/84GYJ5s/DEU40-2022-06-28-18-54-28.png

Mit den Handelssignalen des X-Sequentials Börsenbriefs konnten die Abonnenten/innen vor kurzem nachfolgende Ergebnisse erzielen:

DAX Index: +261,69 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +635,26 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +313,28 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +1157 Punkte.

