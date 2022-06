Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading 28.6.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX Index eröffnete am Montag, den 17.6.2022 bei 13282.48 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 13378.42 Punkten.

Das Tagestief lag bei 13126.86 Punkten.

Der Schlusskurs lag bei 13186.06 Punkten.

Sollte der DAX Index zur Dienstagssitzung das Tageestief bei 13126.86 Punkten unterbieten, dann befindet sich Unterstützung bei 13105 Punkten bis 13063 Punkten.

Aktuell befindet sich der DAX Index innerhalb einer Gegenbewegung in Aufwärtsrichtung.

Mit dem Ende dieser Gegenbewegung könnte ein neagtives X-Sequentials X7 Umkehrmuster einhergehen.

Es fehlt wie in der nachfogenden Kursgrafik skizziert ist nur noch ein Aufwärtssegment.

Dieses erwartete Aufwärtssegment sollte einen Hochpunkt bei 13500 Punkten bis 13555 Punkten ausbilden.

Ein Short Einstiegssignal ergibt sich im Anschluss, wenn die schwarze Linie (Umkreisung) unterboten wird.

Je nachdem welches Kursziel sich ergibt, wird sich entscheiden, ob der DAX Index weiter in Aufwärtsrichtung oder gleich signifikant tiefer notieren wird.

Seien Sie beim X-Sequentials Daytrading kostenlos am Dienstag im Technical-Trading-Profits.com Forum mit dabei!

Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=10#postid-175

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



Zur Kursgrafik: https://i.ibb.co/q1mMybD/DEU40-2022-06-27-18-13-43-88fcf.png

Werden Sie nun Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und verpassen Sie keine profitable Marktbewegung bei den Indizes, Zinsmärkten, Devisenpaaren und Rohstoffen!

In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen warten für diese nächste Handelswoche 11 neue Handelssignale aus Sie (DAX Index, MDAX Index, Euro Stoxx 50 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nikkei 225 Index, Light Crude Oil, Natural Gas, ULSD Heating Oil, RBOB Gasoline und Silber).

Die Indizes Handelssignale weisen ein Gewinnpotenzial von 1x 530 Punkten, 1x 1000 Punkten, 1x 200 Punkten, 1x 700 Punkten, und 2x 1800 Punkten auf.

Die Rohstoff (Commodities) Handelssignale in der aktuellen X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe weisen ein Gewinnpotenzial von 1x 300 Punkten, 2x 600 Punkten, 1x 1000 Punkten und 1x 2000 Punkten auf (1 Tick= 1 Punkt!).

Lassen sie sich dieses auf keinen Fall entgehen!

Klicken Sie nun auf den nachfolgenden Link, scrollen Sie bis zum Bestellformular herunter und wählen Sie Ihre Laufzeit aus

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Sie können alternativ per Kreditkarte zahlen.

Link:

Zur Bestellseite des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading