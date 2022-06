Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading 23.6.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index eröffnete zur Mittwochssitzung mit einer Eröffnungslücke bei 13062.26 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12965.69 Punkten. Der DAX Index erholte sich im Anschluss bis 13206.11 Punkten und schloss bei 13144.29 Punkten.

Im DAX Index X-Sequentials Daytrading besteht nun laut gestriger Angabe nachfolgende Position:

Short seit 13007.90 Punkten.

Initial Stopp bei 13443.77 Punkten.

Kursziel bei 12350 Punkten.

Demzufolge erreichte der DAX Index nicht die X-Sequentials "X" Marke des bestehenden X-Sequentials X5 Kursmuster bei 13948 Punkten und auch nicht das Mindestkursziel bei 13882.30 Punkten und es ist demzufolge (laut meiner Prognose vom 21. Juni 2022, 21:30) ein Kursrückgang bis 12.335 Punkten bis 12.215 Punkten zu erwarten.

Jedoch ist hier zu beachten, dass bei einer alternativen Kurszielzonen Projektion an der Basislinie dieses negativen X-Sequentials X5 Musters die Kursziel Zone von 12687 Punkten bis 12383 Punkten verläuft.

Für das Management der bestehenden Short Position (und im Zusammenhang mit der Zeit Ziel Zone vom 30.6.2022 bis zum 1.7.2022) bedeutet dieses, dass der DAX Index zwar bis in die zuvor Kursziel Zone tiefer notieren könnte, aber vor einem weiteren Kursrückgang bis zur eigentlichen Kurszielzone bei 12.335 Punkten bis 12.215 Punkten dennoch bis zur X-Sequentials "X" Marke des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters bei 13948 Punkten ansteigen könnte (oder bis zum Mindestkursziel bei 13882.30 Punkten ansteigen könnte).

Da dieses die üblichen Probleme beim Trading einer Prognose darstellt, stellt sich nun die Frage einer optimalen Setzung des Stopps.

Dieser Stopp befindet sich derzeit bei 13443.77 Punkten.

Vor der Markteröffnung am Donnerstag kann dieser Stopp leider nicht heruntergesetzt werden.

Ich bin auch damit einverstanden diesen trade bis zu diesem Stopp Kurs zu finanzieren und damit einen Verlust zu riskieren.

Ein anderer Short Einstieg im Kontext des bestehenden Tradingplans (Kurse bis unterhalb des Tagestief vom 22.6.2023 zu traden) ergibt sich im Falle eines Aus Stoppens im Tagesverlauf bestimmt.

Verfolgen Sie den weiteren Verlauf des DAX Index Chartanalyse Daytradings unter nachfolgenden Link:

Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=8&part=2#postid-146

Ich freue mich darauf Sie am diesen Donnerstag begrüßen zu dürfen

(Scrollen sie ggf. weiter runter).

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/qMXvCJd/DEU40-2022-06-23-01-39-56-1e3e4.png

