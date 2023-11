DAX Index X-Sequentials Analyse: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbrief realisierten in der letzten Handelswoche nachfolgende Trading-Ergebnisse:

DAX Index: +523 Punkte,

EUR/USD: +156 Pips,

Dow Jones Industrial Index: es wurde ein Gewinn von +629 Punkten gesichert,

All Ordinaries Index: +69 Punkte.

Ausgehend vom Tiefpunkt am 23.10.2023 bei 14.630,21 Punkten notierte der DAX Index am 17.11.2023 bis 15.952.45 Punkte höher.

Dieses entspricht einem Kursanstieg von 9,03 %.

Das am 2.11.2023 prognostizierte Kursziel von 15.970 Punkten wurde nahezu erreicht.

Wie weit kann der DAX Index noch ansteigen?

Eine Antwort hierauf kann die X-Sequentials Chartanalyse Methode liefern.

Mit dem Tiefpunkt am 23.10.2023 bei 14.630,21 Punkten ging ein positives

X-Sequentials X7 Kursmuster einher.

Dieses Kursmuster lässt einen Anstieg bis in den Bereich von 16.920-17.275-17.625 Punkten erwarten.

Das eigentliche Kursziel befindet sich bei 17.275 Punkten.

Liegt einer Marktbewegung ein X-Sequentials X7 Kursmuster zugrunde, dann ist zu erwarten, dass die jeweilige Bewegung ein ähnliches Erscheinungsbild wie die Marktbewegung "3X7" zu "4X7" besitzen wird. Diese ist dreiteilig.

Nach Abgleich der Möglichkeiten ist die als Nächstes zu erwartende Kursbewegung im nachfolgenden Chart skizziert.

Der DAX Index wird höchstwahrscheinlich im Kursbereich von 16.180 Punkten ca. am 22.11.2023 Widerstand finden, um anschließend bis ca. 15575 Punkten bis maximal 15.200 Punkten zu korrigieren. Ein Tiefpunkt ist ca. am 22.12.2023 zu erwarten. Im Anschluss ist mit einem Kursanstieg bis 17.275 Punkten zu rechnen. Als Zeitziel liegt ungefähr der 22.2.2023 vor.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der Preis für ein 12 Monats Abonnement des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist vom 10.11.2023 bis zum 30.11.2023 von 999 EUR auf 299 EUR herabgesetzt.

Zahlen Sie einmalig 299 EUR für 12 Monate.

Sie erhalten nach dem Kauf eine Rechnung.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie bequem und sicher per Stripe (Kreditkarte, Google Pay)

Ihr Kauf ist durch Stripe abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements für 299 EUR

Bestellen Sie per Banküberweisung:

Für die Zahlung per Banküberweisung bitte, ich um eine formlose E-Mail an:

devin.sage@gmail.com

Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

X-Sequentials Trading Musterdepot Performance Grafik:

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Märkte im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Zum Angebot auf der Webseite

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief