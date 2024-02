Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX konsolidiert nach Ausbruchssignal

Markttechnik stabil

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.005, 17.022, 17.050

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 17.142, Mittleres Bollinger-Band: 16.776 und Unteres Bollinger-Band: 16.408

· 100-Tage-Linie: 15.992 und 200-Tage–Linie: 15.968 sowie: 38-Tage-Linie: 16.740

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.950 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Was gilt es für heute nach der gestrigen Konsolidierung zu beachten: Die Region um 17.005 bis 17.050 bleibt auch für heute weiterhin der strategische Wegweiser. Bei 16.784 Zählern verläuft mit der nächsten Auffanglinie nach wie vor ein verlässlicher charttechnischer Support. Allzeithoch am Dienstag – Konsolidierung am Mittwoch. War es das jetzt etwa schon wieder mit der Herrlichkeit? Wohl kaum. Auch am heutigen Donnerstag wird sich der DAX „da oben“ festbeißen. Die Bandbreite von 17.005 bis 17.050 Punkten bleibt dabei im unmittelbaren Fokus. Wie schon die letzten Tage ist wieder eines gefragt: Geduld.

Der Fokus bleibt nach oben in Richtung Fibonacci-Projektionslinien gerichtet. Der kurz- bis mittelfristige Zielkorridor bleibt bis hin zu 17.220 Zählern bestehen. Hier verläuft die erste Fibonacci-Projektionslinie. Gemessen an den gesamten Rahmenbedingungen aus chart- und markttechnischen Signalen ein zumindest mittelfristig realistisches Ziel. Die aktuelle Konsolidierung (gestriger Mittwoch) ändert daran vorerst nichts.

Für den heutigen Donnerstag gilt somit: Der DAX wird heute aller Voraussicht nach unterhalb der 17.005 in den Handel starten. Allerdings ist das kein dramatisches Szenario. Er scheint lediglich wieder Anlauf zu alten Höhen zu nehmen. Die kurzfristige Slow-Stochastik bleibt nach ihrem jüngstem Kaufsignal stabil. Der aktuell vorherrschende Aufwärtsdruck bleibt zudem mit überdurchschnittlichem Volumen untermauert. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku sind weiter positiv in Bezug auf den übergeordneten Aufwärtsmodus. Auch das Momentum zeugt von einer kurz- bis mittelfristigen Stärke des Marktes. Kurzfristig orientierte sollten sich bezüglich Stopps und Absicherung an der Unterstützung bei 16.784 Indexzählern orientieren. Diese Marke bietet genug Spielraum für kurzfristige Schwankungen. Nach oben bleibt der Blick auf die 17.220 gerichtet. Speziell für heute wird sich der DAX wieder an den 17.005 versuchen. Prallt er daran ab, dann ist das kein Schreckensszenario, solange unten die 16.784 Punkte halten. Davon ist für heute gemäß den beschriebenen Rahmenbedingungen auszugehen.

Fazit:

· DAX beißt sich auf hohem Niveau fest

· Oberes Bollinger-Band öffnet sich weiter nach oben

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.