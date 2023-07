DAX40 Index Trading KW29 2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX-Index bildete am 16.6.2023 bei 16.427,42 Punkten innerhalb eines X-Sequentials Zeitzielbereichs einen Hochpunkt aus. Diesem Hochpunkt folgte ein Tief bei 15.713,70 Punkten. Der DAX-Index fand im Anschluss mit 16.209,29 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16.185 Punkten, was zu tieferen Kursen bis 15.456,16 Punkten am 7.7.2023 führte. In der letzten Handelswoche verlief der DAX-Index sehr fest. Eine Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 15.410 Punkten bis 15.295 Punkten, mit einer Zeitzielzone bei 10.7.2023-12.7.2023-14.7.2023 wurde nicht erreicht.

Der DAX-Index stieg innerhalb des Zeitzielbereichs bis 16.185,11 Punkten an. Mit diesem Hochpunkt wurde erneut Widerstand an zuvor erwähnter X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16.185 Punkten gefunden. Der DAX-Index schloss am Freitag, dem 14.7.023 bei 16.105,07 Punkten.





Derzeitige Arbeitshypothese ist, dass der DAX-Index am 16.6.2023 bei 16.427,42 Punkten einen Hochpunkt ausgebildet hat und es nicht zu neuen Hochs kommen wird. In diesem Kontext wird angenommen, dass sich der DAX-Index im Augenblick innerhalb der Ausbildung eines Tops befindet. Hierfür spricht zum einen, dass der letztwöchige Kursanstieg Widerstand an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke fand und das entsprechende Wochenhoch bei 16.185,11 Punkten auf ein Zeitziel fiel (Ggf. muss hier noch der kommende Montag als Streubereich einkalkuliert werden). Das Restrisiko in Aufwärtsrichtung befindet sich derzeit bei 16.260 Punkten. Stellt sich die Annahme der Ausbildung einer Topformation als richtig heraus, dann ist zu erwarten, dass sich der DAX-Index innerhalb der nächsten Zeit unterhalb der Marke von 15.760 Punkten etablieren und damit einen Trendwechsel ausbilden wird, welcher zu tieferen Kursen bis 13.930 Punkten, alternativ bis 13.065 Punkten führen kann. Das genaue Kursziel muss im weiteren Analyseverlauf ausgearbeitet werden. Damit dieses skizzierte Szenario eintreffen kann, darf der DAX-Index ab Montag, dem 17.7.2023 auf keinen Fall innerhalb des Kursbereiches von 15.989 Punkten bis 15.732 Punkten Unterstützung finden, sondern muss diesen Kursbereich klar unterbieten und permanent darunter notieren.

Die zuvor erörterte Arbeitshypothese gilt dann als widerlegt, wenn der Hochpunkt vom 16.6.203 bei 16.427,42 Punkten überboten wird. In diesem Fall wäre das X-Sequentials Zeitziel für einen Hochpunkt überschritten worden und eine Spekulation auf fallende Kurse käme nicht mehr infrage. Vielmehr würde dann ein "zäher" Aufwärtstrend oberhalb von 16.427,42 Punkten vorliegen, der zwar von vielen Korrekturen unterbrochen, aber in seiner Tendenz steigend wäre. Erstes Indiz für das Eintreten steigender Kurse wäre, dass der DAX-Index ab der nächsten Handelswoche Unterstützung im Kursbereich von 15.989 Punkten bis 15.732 Punkten Unterstützung findet, dann im Anschluss das letzte Hoch, augenblicklich bei 16.185.11 Punkten vom 13.7.2023, überbietet und sich im nächsten Schritt oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16.185 Punkten etabliert. Erst hiernach ist die Möglichkeit einer Aufwärtsbewegung gegeben.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die am 22. Juni 2023 bei einem Schlusskurstand von 16.023,13 Punkten formulierte Kursprognose, dass von einem Trendwechsel mit einem ersten Kursziele bei 15660 Punkten auszugehen sei, eingetroffen ist. Der DAX-Index unterbot diese Marke bis 15.456,16 Punkten und stieg bis zur erwähnte X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16.185 Punkten an.

Derzeit bietet sich nur ein Short-Einstieg wie folgt an:

Short bei 15947 Punkten. Stopp bei 16045 Punkten. Kursziel bei 15100 Punkten.

Das Handelssignal ist permanent gültig. Es werden zwei Versuche anberaumt. Sollte der erste Einstieg ausgestoppt werden, dann hat ein nochmaliger Einstieg bei 15947 Punkten, mit Stopp bei 16045 Punkten, bei selbem Kursziel zu erfolgen.

Anmerkung: Ein Ausstieg vor Erreichen des Kursziels bei 15100 Punkten ist möglich.

Als Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs, werden Sie hierüber rechtzeitig informiert.

DAX 40 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:





