19/20.4.2023 DAX Index X-Sequentials Trading/Day-Trading

Guten Tag,

der DAX Index notierte am 17.4.2023 noch bis 15.764,38 Punkten tiefer und erreichte deswegen die Prognose eines Kursanstieges bis mindestens zum vorherigen Tageshoch bei 15.894,50 Punkten mit einem Handelstag Verspätung. Es folgte ein Kursanstieg bis 15.916,28 Punkten. Der Schlusskurs am Dienstag, dem 18.4.2023 lag bei 15.882,67 Punkten. Unterstützung befand sich im Anschluss bei 15.840 Punkten und wurde am heutigen Mittwoch bis 15.829,55 Punkten unterboten. Im Anschluss stieg der DAX Index bis 15.860 Punkten an. Nächste Unterstützung befindet, sich bei 15.760 Punkten. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die eigentliche Prognose, ein Anstieg bis 15.935 Punkten bis 16.040 Punkten nicht erreicht wurde, da die am 18.4.2023 endende Zeitzielzone überschritten wurde. Da letztes Hoch der seit dem 20.3.2023 ab 14.458,39 Punkten bestehenden Aufwärtsbewegung lag bei 15.916,28 Punkten (18.4.2023). Aufgrund dessen ist das Erreichen der zuvor erwähnten zweiten Unterstützung relativ wahrscheinlich. Generell gilt, dass so lange der DAX Index oberhalb der laufenden X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 15.760,32 Punkten notiert, solange ist die Aufwärtsbewegung intakt. An zuvor erwähnter Aufwärtstrendmarke kann durch leichtes Unterbieten Unterstützung gefunden werden. Eine Korrekturbewegung bis 15.580 Punkten ist dann zu erwarten, wenn im Anschluss Widerstand bis 15.841,47 Punkten gefunden wird. Ansonsten kann sich die Aufwärtsbewegung nach Finden von Unterstützung über ein paar Handelstage hinweg an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 15.760,32 Punkten fortsetzen.

DAX Index 4 h X-Sequentials Chart:

