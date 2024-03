Offenlegungen



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

162,92 EUR +1,61% (11.03.2024, 17:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

177,51 USD +1,24% (11.03.2024, 16:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.03.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Teslas Umsatz und der Gewinn pro Aktie seien im vierten Quartal 2023 wie auch schon im dritten hinter den Erwartungen der Analyst:innen zurückgeblieben. So habe der E-Autobauer im Jahresvergleich ein relativ geringes Umsatzwachstum von knapp 3,5% auf USD 25,17 Mrd. verzeichnet, was zur Folge gehabt habe, dass die Konsensschätzung von USD 25,62 Mrd. nicht habe erreicht werden können.Negativ hätten sich hierbei niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und die geringe Umsatzrealisierung der größtenteils KI-betriebenen Selbstfahrtechnologie FSD ausgewirkt. Der Gewinn pro Aktie sei im vierten Quartal im Jahresvergleich um beängstigende 40% auf USD 0,71 gesunken, was einem deutlicheren Rückgang als von den Analyst:innen erwartet (USD 0,74) entsprochen habe.Des Weiteren habe der Konzern nach den Preissenkungen des vergangenen Jahres mit einer immer niedrigeren operativen Marge zu kämpfen. Zwar habe sich diese im Vergleich zum dritten Quartal verbessert. Betrachte man jedoch den Vorjahreszeitraum, sei diese um fast die Hälfte auf 8,2% geschrumpft.Der Verkauf von Elektrofahrzeugen generiere nach wie vor den bei weitem größten Anteil am Gesamtumsatz (USD 21,56 Mrd.). Da sei es nur ein vergleichsweise kleines Trostpflaster, dass die Erlöse aus Energieerzeugung und -speicherung (USD 1,44 Mrd.) sowie Dienstleistungen und sonstigen Erlösen (USD 2,17) im vierten Quartal solide Wachstumsraten hätten erzielen können.Hinsichtlich eines konkreten Ausblicks für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2024 habe sich Tesla kaum in die Karten schauen lassen. Neben der Senkung von Produktionskosten möchte man im laufenden Geschäftsjahr die Produktion und Auslieferung des Cybertrucks ankurbeln. Insgesamt erwarte Tesla jedoch eine langsamere Auslieferung als im Vorjahr.Nun sei dieses Assistenzsystem, vorerst nur in den USA und in Kanada, um die Funktion "Autosteer on City Streets" erweitert worden, womit neben Landstraßen und Autobahnen nun auch in den Städten weitgehend autonom gefahren werden könne. Für die Weiterentwicklung der KI spiele die Masse an gesammelten Daten eine wesentliche Rolle. Mit weit über 500 Mio. Meilen an gesammeltem Datenmaterial zum Trainieren der KI sei Tesla diesbezüglich der Konkurrenz wortwörtlich meilenweit voraus.Auf der Bewertungsseite würden sich Teslas größte Nachteile finden: Würde man den E-Auto-Pionier als reines Automobilunternehmen bewerten, wäre der immer noch enorme Aufschlag gegenüber seinen Mitbewerbern nicht wirklich nachvollziehbar. Es finde sich offen gesagt weiterhin nur schwer ein Bewertungsansatz, der auch für einen noch so technologisch fortschrittlichen Konzern ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von über 60 für das laufende Jahr rechtfertige. Selbst für ein pures Wachstumsunternehmen aus der IT-Branche wären Teslas Bewertungskennzahlen reichlich erhöht.Zusammenfassend müsse festgehalten werden, dass Tesla in den letzten Quartalen schon ein wenig mit den Verkaufspreisen habe spielen müssen, um halbwegs ein Wachstum beizubehalten. Die Margen würden folglich schrumpfen und auch beim Gewinn seien Spuren dessen sichtbar. Dass die Bewertung in den letzten Monaten dennoch ein wenig nach unten gegangen sei, müsse vornehmlich auf die Rückgänge des Aktienkurses zurückgeführt werden.Die Empfehlung zur Tesla-Aktie behält Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher auf dem aktuellen Kursniveau auf "halten" bei, muss jedoch das Kursziel auf USD 190 nach unten hin anpassen. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: