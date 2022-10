Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mini-Crash bei Ford, General Motors und Co: Aktien von US-Auto-Herstellern würden im heutigen Handel schwer unter Druck geraten und um die fünf Prozent verlieren. Auslöser für den Kursdruck seu eine sehr pessimistische Branchenstudie der UBS. Demnach dürfte sich die Situation für die Unternehmen nächstes Jahr radikal verändern - nicht zum Guten.Binnen drei bis sechs Monaten könnte es der Studie zufolge zu einem Überangebot und damit einem abrupten Ende einer beispiellos guten Phase an Preismacht und Profitabilität kommen. Fazit: Die Gewinneinbrüche - gerade bei Massenherstellern - würden unterschätzt. "Die Gesamtaussichten des Sektors für 2023 verschlechtern sich so rapide, dass eine Zerstörung der Nachfrage unvermeidlich scheint", heiße es in der Studie.Aus den USA seien die Papiere der beiden großen Autobauer von der UBS abgestuft worden: Für Ford gebe es jetzt eine Verkaufsempfehlung (Kursziel jetzt 13 statt zehn Dollar). Ein klein wenig besser komme General Motors mit einer Abstufung auf "neutral" (Kursziel: 38 Dollar) weg.Etwas außen vor bleibe Tesla. Das Kursziel werde zwar auf 350 US-Dollar gesenkt, die Kaufempfehlung aber bestätigt. Morgan Stanley habe ebenfalls das Kursziel für Tesla auf 350 Dollar gesenkt (vorher: 383 Dollar), aber es bei einer Kaufempfehlung für die Aktie belassen. Zudem sei die Tesla-Aktie bereits am Freitag im Sog der Nasdaq besonders stark gefallen. Insofern überrasche es nicht, dass sich der Kurs heute relativ stabil halte. Zumal längerfristig orientierte Investoren auch auf eine grundsätzliche Nachfrage-Verschiebung in Richtung Elektroautos setzen dürften.Die BMW-Aktie sei heute nach positiven E-Auto-Zahlen solide im grünen Bereich gewesen. Ohnehin habe die Studie bislang keinen negativen Kursimpuls bei den Aktien der deutschen Hersteller ausgelöst. Auch zu Daimler Trucks habe es eine positive Stimme gegeben.Wirklich überraschend dürfte die UBS-Studie für Kenner des Automarkts nicht kommen. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer habe in den vergangenen Monaten bereits mehrfach auf eine "brisante Gemengelage" hingewiesen. Angesichts rezessiver Tendenzen würden traditionell vor allem Zykliker - zu denen die Autobranche zähle - unter Druck geraten."Der Aktionär" ist für Tesla derzeit zurückhaltend gestimmt und favorisiert andere Fahrzeughersteller, so Lars Friedrich. (Analyse vom 10.10.2022)mit Material von dpa-AFX