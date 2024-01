NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

15,74 USD -6,09% (18.01.2024, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (19.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Tigress Financial Partners:Tigress Financial Partners rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN).Das Analysehaus sehe die Kombination aus fortlaufendem Produktionshochlauf, erweiterten Nutzfahrzeugmöglichkeiten, neuen Leasingprogrammen und der bevorstehenden Einführung seiner R2-Plattform positiv, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Rivian sehe auch weiterhin eine starke Nachfrage und Geschäftstrends für seine branchenführenden Pick-ups und SUVs und plane außerdem, die Entwicklung von Lieferwagen zu erweitern.Tigress Financial Partners hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursziel von 36 USD bestätigt. (Analyse vom 18.01.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:14,402 EUR -0,52% (19.01.2024, 09:30)