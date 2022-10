Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von Rivian müssten am Montag einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen und würden zeitweise zweistellig im Minus notieren. Grund hierfür sei eine Rückrufaktion, die das Elektroauto-Startup am späten Freitagabend bekannt gegeben habe. Betroffen seien fast alle bisher produzierten Fahrzeuge des Unternehmens.Grund für den Rückruf von über 12.000 Einheiten sei laut Unternehmensangaben eine zu lockere Mutter in der Lenkung der E-Auto-Modelle R1T und R1S sowie dem Amazon-Lieferwagen. Der Fehler sei zwar nur an sieben Fahrzeugen festgestellt worden, doch Rivian rufe aus Vorsichtsgründen nun fast alle der bisher rund 15.300 gebauten Fahrzeuge zurück.Große Auswirkungen auf die Finanzen des Autobauers dürfte die Rückrufaktion allerdings nicht haben. Mit einer Cashposition von 16 Milliarden stehe Rivian sehr solide da. Zudem müsse zur Behebung des Fehlers nur die Mutter überprüft und im Falle eines Fehlers nachgezogen werden. Auch wenn der Rückruf das Wachstum bremsen könnte, sehe Analyst Dan Ives von Wedbush Securities das Produktionsziel von 25.000 Einheiten im Jahr 2022 nicht in Gefahr.Dank starker Investoren wie Amazon und vielversprechender Aussichten ist die Aktie auf dem niedrigeren Niveau eine Wette wert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2022)