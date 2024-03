Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie stehe weiter unter Druck. Denn der Wasserstoff-Spezialist schreibe weiter tiefrote Zahlen und müsse sich über eine Kapitalmaßnahme zulasten der Altaktionäre frisches Geld am Kapitalmarkt beschaffen. Auf der JP Morgan Industrials Conference (Mitte März) habe Finanzvorstand Paul Middleton die Aussichten für 2024 und die Fortschritte bei der Wasserstoff-Produktion diskutiert.Wenige Wochen vor Ende des Quartals habe Plug Power laut der US-Bank die Erwartungen bekräftigt, rund 15 Prozent seines Jahresumsatzes im ersten Quartal zu erzielen, was einem Wachstum von zehn bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprechen würde. Das impliziere einen Umsatz von rund 150 Mio. Dollar, JPMorgan habe derzeit allerdings 170 Mio. Dollar auf dem Zettel. Rund zwei Drittel des Jahresumsatz solle Plug Power erst in der zweiten Jahreshälfte erzielen.Ferner heiße es in einem Kommentar von JPMorgan zum Gespräch mit CFO Middleton, dass die variablen Produktionskosten von Plug Power in den anlaufenden Anlagen in Georgia und Tennessee derzeit deutlich unter den Spotpreisen liegen würden. Bestehende Industriegasanlagen seien angesichts des plötzlichen Anstiegs der Wasserstoffnachfrage aufgrund des Wachstums neuer Anwendungen anfällig für Lieferengpässe gewesen, was den bestehenden Margengegenwind von Plug im Jahr 2023 noch verschärft habe, so die Analysten der US-Bank weiter.Plug Power gehe laut JPMorgan davon aus, dass es Wasserstoff zu einem durchschnittlichen Preis von vier bis fünf Dollar pro Kilogramm (vor Produktionssteuervergünstigung) produzieren werde und möglicherweise sogar zu einem noch niedrigeren Preis von drei Dollar pro Kilogramm in seiner zukünftigen Anlage in Texas, wenn ein günstiger Energievertrag abgeschlossen werde, heiße es weiter.Anleger beobachten das weitere Geschehen bei der spekulativen Aktie vorerst weiter von der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link