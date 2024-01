NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) charttechnisch unter die Lupe.Einer ihrer Lieblingsansätze verknüpfe das Konzept der Relativen Stärke nach Levy zusätzlich mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Beide Kriterien würden derzeit "grünes Licht" für die Palo Alto Networks-Aktie signalisieren. Charttechnisch starte das Jahr ebenfalls mit einem echten Knalleffekt: So sei in der abgelaufenen Woche erneut ein neues Verlaufshoch gelungen, was derzeit gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch (330,40 USD) sei. Damit könne die jüngste Kursentwicklung zudem als seitliche Schiebezone interpretiert werden, woraus sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 40 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 360 USD ergebe. Weitere Konsolidierungsformationen sowie die Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte würden den Basisaufwärtstrend des Technologietitels untermauern. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Während das bisherige Jahrestief bei 281,84 USD eine erste Unterstützung darstelle, gelte es unter strategischen Aspekten, die Kombination aus den alten Ausbruchsmarken bei rund 250 USD und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 244,83 USD) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:296,55 EUR -0,55% (16.01.2023, 09:13)