Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (29.09.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Startschuss für Erholung - ChartanalyseDie Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 384,33 USD vom 1. September 2021 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 23. Juni auf ein Tief bei 154,25 USD geführt. Ein anschließender Bodenbildungsversuch sei gescheitert, die Aktie sei am 13. September auf ein neues Tief abgefallen. In den letzten Tagen setze der Wert auf 134,12 USD zurück. Gestern habe die Aktie deutlich angezogen.Die gestrige Aufwärtsbewegung könnte der Startschuss für eine kurzfristige Erholung sein. Die Aktie könnte im Rahmen dieser Bewegung an das Junitief bei 154,25 USD zurückkehren. Sollte der gestrige Anstieg aber wieder abverkauft werden und die Aktie unter das Tief vom Dienstag bei 134,12 USD fallen, dann könnte es zu einer direkten Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 123,02 USD kommen. (Analyse vom 29.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link