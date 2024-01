Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (15.01.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Auf dem Weg zum Allzeithoch? - ChartanalyseDie Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) hat am Freitag weitere 1,3% gewonnen und ist bei 374,49 USD in das verlängerte Wochenende gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Starke Handelswoche für die Aktie von Meta Platforms - nachdem die Papiere zunächst verhalten in das neue Börsenjahr 2024 gestartet seien, sei es in der vergangenen Woche für die Kurse unter dem Strich 6,4% aufwärts gegangen. Dabei seien die Notierungen bereits in der ersten Wochenhälfte aus einem aufsteigenden Keil nach oben ausgebrochen und über das 2023er Top gesprungen. In der Spitze seien die Papiere am Freitag schließlich bis auf 377,06 USD gestiegen - das sei der höchste Stand seit dem 15. September 2021 gewesen.Ausblick: Nach Kursgewinnen von 194% im vergangenen Jahr habe die Aktie von Meta Platforms den Aufwärtstrend zunächst fortgesetzt.Das Long-Szenario: Mit einem Endstand bei 374,49 USD hätten den Papieren am Freitag noch rund 10,00 USD bzw. 2,6% bis zum Allzeithoch gefehlt, das am 1. September 2021 bei 384,33 USD markiert worden sei. Bevor es allerdings zu einem Anstieg auf ein neues Rekordhoch kommen könnte, müsste noch die Hürde im Bereich des 2021er Juli-Hochs bei 377,55 USD überboten werden. Im Fall neuer historischer Höchststände wäre anschließend ein Anstieg in Richtung der 400er Marke denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: