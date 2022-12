XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (05.12.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 384,33 USD vom 1. September 2021 in einer massiven Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie auf ein Tief bei 88,09 USD geführt. Seit diesem Tief vom 4. November befinde sich der Wert in einer Erholung. Nach einem ersten Hoch bei 118,74 USD und einer kleinen Konsolidierung sei es am Donnerstag und Freitag zu neuen Erholungshoch gekommen. Damit sei die kurzfristige Aufwärtsbewegung bestätigt worden.AusblickDie Aufwärtsbewegung in der Aktie von Meta Platforms könne noch einige Tage weitergehen. Ein möglicher Zielbereich liege bei 146,01 USD. Eine Ausdehnung bis 154,25 USD sei möglich. Aber bisher deute sich keine grundsätzliche Trendwende an. Ein Tagesschlusskurs unter 118,74 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 108,32 USD wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 88,09 USD hindeuten würde. (Analyse vom 05.12.2022)Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:116,98 EUR -0,20% (05.12.2022, 09:30)