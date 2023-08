Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

289,55 EUR -1,45% (02.08.2023, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

322,71 USD +1,29% (01.08.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.08.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Am nächsten Widerstand - ChartanalyseNach dem schwachen Wochenauftakt (-2,1%) hat die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) gestern 1,3% auf 322,71 USD zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Meta Platforms (ehemals Facebook) habe am vergangenen Mittwoch die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal vorgelegt, worauf die Aktie am Donnerstag per Gap-Up um 8,9% nach oben gesprungen sei. Das zwischenzeitliche Plus sei zwar bis zur Schlussglocke auf 4,4% zusammengeschmolzen, doch schon am Freitag sei es für die Papiere auf das nächste Jahreshoch bei 326,20 USD gegangen. Der Börsenmonat Juli habe schließlich mit einem Gewinn von 11,1% geendet - das sei bereits der neunte positive Monat in Folge gewesen.Ausblick: Mit dem Kurssprung in der vergangenen Handelswoche habe die Meta-Aktie nun das große Gap vom 3. Februar 2022 bei 323,00 USD vollständig geschlossen. Gleichzeitig seien die Notierungen an der oberen Begrenzung des 2023er Aufwärtstrendkanals auf einen Widerstand gestoßen.Das Long-Szenario: Um die Rally fortzusetzen, müssten die Papiere jetzt zunächst auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 326,20 USD steigen. Gelinge der Sprung auf ein neues 2023er Top, würde die doppelte Hürde aus der Volumenspitze zwischen 327,50 USD und 330,00 USD sowie der oberen Kanalbegrenzung ins Blickfeld rücken. Darüber hätten die Kurse anschließend Platz bis zu den Tops vom Dezember und November 2021 bei 352,71 USD und 353,83 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: