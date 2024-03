Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,797 EUR +0,01% (15.03.2024, 10:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,791 EUR +0,80% (15.03.2024, 10:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 96.677 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 35.442 Mio. EUR.



Die Lufthansa Group setzt sich aus dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines und den Aviation Services zusammen.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Eng verbunden mit Lufthansa Airlines sind auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti sowie Discover Airlines, der Ferienflieger der Lufthansa Group. Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, ist eine Schwestergesellschaft von SWISS.



Zum anderen gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus.



Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik und Technik sowie die weiteren Gesellschaften, zu denen insbesondere Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems gehören. Für AirPlus wurde im Jahr 2023 eine Vereinbarung zum Verkauf abgeschlossen. Auch die Konzernfunktionen werden diesem Geschäftsfeld zugerechnet. (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits seit mehreren Wochen würden die anhaltenden Streiks den Aktienkurs der Lufthansa belasten, der aktuell auf das bisherige 52-Wochen-Tief bei 6,51 Euro zusteuere. Doch immerhin gebe es nun die Hoffnung auf ein Ende dieser Phase. Denn der Tarifstreit des Lufthansa-Bodenpersonals mit dem Arbeitgeber steuere auf eine Schlichtung zu.Sowohl die Gewerkschaft ver.di als auch die Lufthansa visierten möglichst schnell ein Schlichtungsverfahren an, habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Während der Schlichtung solle eine Friedenspflicht gelten. Auch eine ver.di-Sprecherin habe der dpa den Willen zur Schlichtung bestätigt.Man habe sich während der Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag nicht auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals, der Lufthansa Technik, der Lufthansa Cargo und weiterer Gesellschaften einigen können, habe es vom Unternehmen geheißen. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann habe laut einer Mitteilung gesagt, man sei einer Lösung näher gekommen, es habe aber noch nicht zum Abschluss gereicht. "Gemeinsam wollen wir nun mit Hilfe einer Schlichtung die offenen Punkte klären, um dann eine Einigung zu erzielen."Vergangene Woche seien wegen eines von ver.di organisierten Warnstreiks des Bodenpersonals Hunderte Lufthansa-Flüge ausgefallen. Für Passagiere würde eine Einigung im Tarifstreit des Bodenpersonals allerdings nur eine kleine Entlastung bedeuten, denn nach wie vor seien mehrere Tarifkonflikte im deutschen Luftverkehr offen.Die Hoffnung lebe natürlich, dass es zu einer Einigung und damit zu einem Ende der Streiks komme. Doch da der Abwärtstrend aktuell noch intakt und das Chartbild schwer angeschlagen ist, sollten Anleger trotz der zweifellos günstigen Bewertung und der ansonsten eigentlich guten operativen Geschäftsentwicklung weiterhin an der Seitenlinie verharren und nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner. Die Favoriten des "Aktionär" im Sektor bleiben Norwegian Air Shuttle sowie Ryanair. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: