Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 96.677 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 35.442 Mio. EUR.



Die Lufthansa Group setzt sich aus dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines und den Aviation Services zusammen.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Eng verbunden mit Lufthansa Airlines sind auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti sowie Discover Airlines, der Ferienflieger der Lufthansa Group. Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, ist eine Schwestergesellschaft von SWISS.



Zum anderen gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus.



Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik und Technik sowie die weiteren Gesellschaften, zu denen insbesondere Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems gehören. Für AirPlus wurde im Jahr 2023 eine Vereinbarung zum Verkauf abgeschlossen. Auch die Konzernfunktionen werden diesem Geschäftsfeld zugerechnet. (12.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) weiterhin zu kaufen.Erfüllte Prognosen für das Geschäftsjahr 2023: Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf EUR 35,4 Mrd. gestiegen, was den Erwartungen entspreche. Das bereinigte EBIT sei um 76% auf EUR 2,7 Mrd. gestiegen und liege ebenfalls im erwarteten Rahmen. Das Ergebnis sei das drittbeste in der Geschichte des Unternehmens. Eine Dividendenausschüttung von EUR 0,30 je Aktie werde somit ermöglicht. Die deutsche Lufthansa habe im vergangenen Jahr vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Flugreisen profitiert, wobei die Fluggesellschaften im Passagierverkehr, insbesondere durch die Ausweitung der angebotenen Kapazitäten, besonders profitiert hätten. Die Anzahl der Flüge sei im Vergleich zum Vorjahr um 15% gesteigert worden. Insgesamt hätten die Airlines der Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2023 rund 123 Mio. Passagiere befördert, 20% mehr als im Vorjahr. Das Frachtgeschäft, das 13% des Umsatzes ausmache, habe sich im Berichtsjahr aufgrund der branchenweiten Normalisierung jedoch rückläufig entwickelt.Unspektakulärer Ausblick: Lufthansa habe einen neuen Ausblick vorgestellt und prognostiziere eine bereinigte EBIT-Marge von 8%. Im Geschäftsjahr 2023 habe diese noch bei 7,6% gelegen. Eine große Margenausweitung werde jedoch voraussichtlich nicht, wie ursprünglich geplant, bereits im Geschäftsjahr 2024 erfolgen. Für das aktuelle Jahr werde jedoch wieder eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet. Maßgeblich hierfür dürften vor allem der weitere Kapazitätsausbau im Passagiergeschäft, in dem die Nachfrage das Vorkrisenniveau voraussichtlich übersteigen werde, sowie das erwartete Wachstum in den Geschäftsfeldern Logistik und Technik sein.Wiedereinführung der Dividende: Zuletzt habe die Lufthansa für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von EUR 0,80 je Aktie gezahlt. Dieses Jahr zahle man erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Dividende, eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0,30 pro Aktie sei vorgesehen. Dies entspreche einer Dividendenrendite von rund 4,4%. Da sich die Anzahl der ausstehenden Aktien im Zuge des Einstiegs des deutschen Staates in der Pandemie und durch eine anschließende Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der Schulden deutlich erhöht habe, sei die Höhe der Dividende je Aktie nicht direkt vergleichbar.Die Rückkehr der deutschen Lufthansa in den Leitindex DAX müsse weiter auf sich warten, jedoch habe das abgelaufene Geschäftsjahr eindrucksvoll gezeigt, dass die Erholung der Luftfahrt nach der Pandemie abgeschlossen sein dürfte. Die Hauptreisezeit habe sich erweitert und die Ticketpreise hätten sich genauso wie die Kapazitäten weiter ausgedehnt. Auf der Erlösseite habe die Lufthansa (trotz zunehmender Konkurrenz durch Billigfluglinien) also keine Probleme mehr. Es sei die Kostenseite, die dem Konzern derzeit zu schaffen mache. Laufende Tarifverhandlungen, Flughafen- und Streckengebühren sowie Wartungskosten würden derzeit auf die Margen drücken.Bewertungsseitig sei die Aktie seit Ende des Vorjahres deutlich abverkauft worden, was vor allem zu einem signifikanten Bewertungsabschlag relativ zum Markt und zum Sektor geführt habe. Die Wiedereinführung der Dividende sehe der Analyst als netten Bonus.Mittel- bis langfristig sehe Koppensteiner die Lufthansa jedoch in einer guten Position, um dem Gegenwind der Kosteninflation in der Luftfahrtbranche und der verzögerten ITA Übernahme zu trotzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.