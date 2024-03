Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,72 EUR -1,73% (11.03.2024, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,736 EUR -1,19% (11.03.2024, 09:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 96.677 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 35.442 Mio. EUR.



Die Lufthansa Group setzt sich aus dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines und den Aviation Services zusammen.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Eng verbunden mit Lufthansa Airlines sind auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti sowie Discover Airlines, der Ferienflieger der Lufthansa Group. Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, ist eine Schwestergesellschaft von SWISS.



Zum anderen gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus.



Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik und Technik sowie die weiteren Gesellschaften, zu denen insbesondere Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems gehören. Für AirPlus wurde im Jahr 2023 eine Vereinbarung zum Verkauf abgeschlossen. Auch die Konzernfunktionen werden diesem Geschäftsfeld zugerechnet. (11.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine neue Woche, ein altbekanntes Bild: Die Aktie der Lufthansa notiere vorbörslich wieder deutlich im Minus. Und einmal mehr würden den Kurs der Kranich-Airline Meldungen über weitere Arbeitsniederlegungen des Personals belasten. Denn kaum sei der Warnstreik beim Bodenpersonal zu Ende gegangen, rufe die Kabinengewerkschaft Ufo zum Streik auf.So sollten die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline am Dienstag und Mittwoch die Arbeit niederlegen. Bestreikt würden jeweils von 4:00 bis 23:00 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München, wie die Gewerkschaft mitgeteilt habe. Die Flugbegleiter der Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline hätten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit jeweils mehr als 96 Prozent für den Streik gestimmt.Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern habe kritisiert, die Gewerkschaft trage die Tarifauseinandersetzung ohne Not auf dem Rücken der Passagiere aus. Konzernangaben zufolge seien von diesem Streik wohl rund 100.000 Passagiere betroffen. Personalvorstand Michael Niggemann habe betont, es liege ein sehr gutes Angebot auf dem Tisch.So biete die Lufthansa bei einer Laufzeit von 24 Monaten 6,0 Prozent mehr Geld zum August 2024 sowie 3,25 Prozent zum August 2025. Darüber hinaus solle im April 2024 eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro gezahlt werden. Für die Cityline solle es bei einer Laufzeit von 30 Monaten 5,0 Prozent mehr zum März 2024, 3,0 Prozent mehr zum März 2025 sowie 2,5 Prozent zum Januar 2026 geben. Dazu komme die Auszahlung der restlichen Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro.Die Ufo habe auf den 2023 erzielten Nettogewinn von knapp 1,7 Milliarden Euro verwiesen. "Die Kabine muss nun auch an diesem Erfolg beteiligt werden und die Zugeständnisse, die während der Corona-Krise gemacht wurden, müssen ausreichend kompensiert werden", habe Joachim Vázquez Bürger, Ufo-Vorstandsvorsitzender, gesagt.Die Meldungen über weitere Streiks könnten den Kurs erneut belasten. Da der Abwärtstrend nach wie vor intakt ist, sollten Anleger trotz der zweifellos günstigen Bewertung und der ansonsten eigentlich guten operativen Geschäftsentwicklung vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren und eine Trendwende oder zumindest eine klare Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Die Favoriten des "Aktionär" im Sektor würden Norwegian Air Shuttle sowie Ryanair bleiben. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: