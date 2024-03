Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 96.677 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 35.442 Mio. EUR.



Die Lufthansa Group setzt sich aus dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines und den Aviation Services zusammen.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Eng verbunden mit Lufthansa Airlines sind auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti sowie Discover Airlines, der Ferienflieger der Lufthansa Group. Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, ist eine Schwestergesellschaft von SWISS.



Zum anderen gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus.



Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik und Technik sowie die weiteren Gesellschaften, zu denen insbesondere Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems gehören. Für AirPlus wurde im Jahr 2023 eine Vereinbarung zum Verkauf abgeschlossen. Auch die Konzernfunktionen werden diesem Geschäftsfeld zugerechnet. (20.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Streiks bei der Lufthansa seien nicht nur für die Passagiere ein Ärgernis, sondern würden den Konzern auch viel Geld kosten - und zwar noch mehr als bislang bekannt. Das gehe aus einem internen Memo hervor, das auch die Spätfolgen der Streiks mit in die Berechnungen der Streik-Kosten mit einbeziehe.Der Luftverkehrskonzern schätze seine finanzielle Belastung durch Streiks im bisherigen Jahresverlauf auf 250 Millionen Euro. In einem Interview in einem internen Memo an die Mitarbeiter vom Mittwoch habe Finanzvorstand Remco Steenbergen die Belastungen auch mit Spätfolgen der Ausstände erklärt. Dies betreffe die Dienstpläne der Besatzungen, den Einsatzplan der Flugzeuge und die Verunsicherung der Kunden.So müsse die sonst sehr profitable Verbindung zwischen Frankfurt und San Francisco derzeit für eine komplette Woche entfallen. Zudem seien Kunden bei Buchungen zurückhaltender - oder hätten einen Bogen um die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München gemacht. Noch bei der Bilanzvorlage Anfang März habe Steenbergen die Belastung durch Streiks auf 100 Millionen Euro beziffert.Der Arbeitskampf bei der Lufthansa ziehe sich schon länger hin. Kurz vor Beginn der Osterreisewelle würden die Bemühungen zur Beilegung auf Hochtouren laufen. "Es hakt am Geld und an der Laufzeit", habe der Ufo-Vorsitzende Joachim Vazquez Bürger nach der jüngsten Verhandlungsrunde am Mittwoch gesagt. Es solle weiter verhandelt werden. "Aber ob es vor Ostern eine Einigung gibt, ist derzeit nicht abzusehen."Im Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal sollten Schlichter helfen. Für den Fall einer ergebnislosen Schlichtung habe Verdi am Dienstag die Urabstimmung über unbefristete Streiks gestartet.Ob es bei einem Scheitern zu Streiks an Ostern komme, lasse sich derzeit nicht sagen. Es hänge auch vom Verlauf der Gespräche ab. "Wir hoffen darauf, dass es zu einer Einigung kommt", habe eine Sprecherin der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) gesagt.Bis zu einer Einigung mit den Gewerkschaften würden die Streiks auch eine finanzielle Belastung für den Konzern bleiben - und damit ein Bremsklotz für die Aktie. Anleger meiden die Papiere der Airline auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2024)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link