Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

8,93 EUR +9,24% (18.03.2024, 10:07)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

8,945 EUR +8,95% (18.03.2024, 09:54)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



NASDAQ OTC-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (18.03.2024/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.LPKF Laser habe einen Großauftrag aus der Photovoltaikbranche erhalten. Im Rahmen dessen liefere das Unternehmen ab dem ersten Halbjahr 2025 hochpräzise Lasersysteme zur Strukturierung von Solarmodulen für die Ausrüstung neuer Produktionsanlagen im Wert von über 15 Mio. Euro. Am 21. März stünden Zahlen und Ausblick auf der Agenda.Das Unternehmen setze damit die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen Hersteller aus der Solarindustrie fort. Über weitere Einzelheiten zu dem Auftrag sei mit dem Kunden Stillschweigen vereinbart worden."Wir arbeiten sehr erfolgreich mit einer wachsenden Basis internationaler Kunden zusammen. Als Technologieführer mit langjähriger Markterfahrung kennen wir ihre Anforderungen, stellen innovative Lösungen bereit und skalieren neue Technologiestandards bei der Produktion von Solarmodulen", kommentiere Vorstand Klaus Fiedler den Abschluss des Deals.Im laufenden Jahr sollte LPKF Umsatz und Ergebnis zwar weiter steigern können, größere Sprünge seien dabei jedoch noch nicht zu erwarten. Während die optimistischen Schätzungen für 2024 einen Umsatz von knapp 160 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9,1 Prozent in Aussicht stellen würden, würden die Pessimisten mit 141 Mio. und 7,1 Prozent deutlich drunter liegen.Der Großauftrag zeige, dass die mittelfristigen strukturellen Wachstumstreiber bei LPKF Laser intakt seien. Vor allem die selbst entwickelte Dünnglas-Mikrobearbeitung LIDE (Laser Induced Deep Etching) biete dabei enormes Potenzial, größere Order seien aber eben nicht vor 2025 zu erwarten. Kurzfristig stehe vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr im Fokus.DER AKTIONÄR hält im Vorfeld an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest und setzt auf einen Ausblick im Rahmen der Erwartungen - und damit auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 18.03.2024)