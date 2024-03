Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen deswegen ihre Empfehlung "halten" mit einem Kursziel von 10,00 EUR (zuvor 11,00 EUR) für die LPKF Laser-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, sehen 10,00 EUR als Kursziel für die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF).LPKF habe gestern den GB für 2023 veröffentlicht, der die von den Aktienanalysten der Montega AG im Vergleich zum Konsens antizipierte Top- und Bottom Line-Entwicklung noch leicht unterbiete. Die FY-Guidance für 2024 falle wie erwartet deutlich vorsichtiger als vom Markt erwartet aus.In 2023 habe LPKF einen marginalen Top Line-Zuwachs (0,5% yoy) verzeichnet. Trotz eines starken Q4 (17,6% yoy) habe der Umsatz damit bei 124,3 Mio. EUR gelegen, was leicht unter der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG (126,6 Mio. EUR) und deutlich unterhalb der Markterwartung (128,1 Mio. EUR) liege.Die Segment-Entwicklung sei verlaufen, wie von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet. Bis auf die Erlöse im Segment(-9,8% yoy) hätten alle weiteren Bereiche ihre Umsätze leicht steigern können. Hier sei LPKF dem allgemein schwachen Investitionsklima in den Endmärkten (vor allem Automotive) ausgesetzt gewesen. Im-Segment hingegen hätten mit der neuen Anlagengeneration für das Vereinzeln von Leiterplatten (Depaneling) fehlende Umsätze beispielsweise aus dem-Segment überkompensiert werden können, was die Attraktivität des LPKF-Portfolios unterstreiche. Aufgrund von Verzögerungen in der Projektabwicklung dürften sich Umsätze in Höhe von rund 5 Mio. EUR (MONe) ins GJ 2024 verschoben haben.Während die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung laut Vorstand durch Fixkosteneinsparungen habe kompensiert werden können, habe der Organisationsausbau im Zusammenhang mit dem vielversprechenden ARRALYZE-Geschäft in 2023 zu einem rückläufigen EBIT geführt (3,6 Mio. EUR; -45,4% yoy). Sondereffekte im Personalbereich (Abfindungen, Aktienoptionen) in Höhe von 0,7 Mio. EUR hätten zusätzlich auf der Performance gelastet (ber. EBIT-Marge: 3,5%; -2,0 PP yoy). Während die Segmenteundeine Profitabilität auf Vorjahresniveau bzw. deutlich darüber erzielt hätten, habe sich der Umsatzrückgang beisowie der anhaltende Personalaufbau bei Development überproportional auf das Segment-EBIT ausgewirkt.Das Management initiiere daher in diesem Jahr ein Kostensenkungsprogramm. Resultierende Kosten in Höhe von voraussichtlich 0,5% bis 1,5% des Umsatzes (MONe: 1,0%) würden adjustiert. Daneben prüfe das Management strategische Optionen für Einzelteile des Geschäftes. Insgesamt avisiere der Vorstand jährliche Fixkosteneinsparungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich, die ab H2/24 sichtbar werden sollten. Um künftige Verzögerungen bei der Abarbeitung von Aufträgen zu verhindern, solle die Produktion modularer und automatisierter aufgestellt werden, was sich nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ebenfalls bereits in 2024 positiv auswirken sollte.Umsatz- und ergebnisseitig würden die Aktienanalysten der Montega AG ihre Erwartungen leicht reduzieren und damit vor allem im Hinblick auf die Anlagenverkäufe bei LIDE und ARRALYZE ein konservatives Szenario abbilden (adj. EBIT-Marge: 4,6%).In H1 dürfte für LPKF die Vorbereitung auf weiteres Wachstum im Zentrum stehen.