Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

8,84 EUR +8,13% (18.03.2024, 13:33)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

8,80 EUR +7,19% (18.03.2024, 13:24)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



NASDAQ OTC-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (18.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, sehen 11,00 EUR als Kursziel für die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF).LPKF habe heute den Auftragseingang zur Lieferung von Anlagen für die Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen im Umfang von mehr als 15 Mio. EUR bekannt gegeben.Die Order stehe im Zusammenhangmit der globalen Ausweitung der Produktionskapazität für Dünnschicht-Solarzellen. Der Branchenprimus First Solar plane beispielsweise bis 2026 die eigenen Kapazitäten gegenüber 2023 von 16,6 GW auf 25,2 GW (CAGR: 14,9%) zu steigern. Aufgrund des hohen Marktanteils von LPKF in diesem Anlagensegment sollte der Konzern hiervon profitieren. Das Unternehmen habe mit dem Auftrag nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG noch im Spätsommer/Herbst 2023 gerechnet, womit das genannte Bestellvolumen noch in 2024 verumsatzt worden wäre. Aufgrund der längeren Bearbeitungszeit von Bestellungen dieser Größe von neun bis zwölf Monaten erwarte das Unternehmen die Umsatzrealisierung nun in H1/25, was die Aktienanalysten der Montega AG bereits in ihrer Top Line-Prognose für 2025 von 163,4 Mio. EUR reflektiert hätten. Die Meldung untermauere somit die langfristig sehr guten Wachstumsperspektiven in diesem Segment.Neben dem Wachstumsfeld Solar erwarte LPKF zukünftig auch deutliche Wachstumsbeiträge aus dem Verkauf von Anlagen für die Bearbeitung von Glasoberflächen. Diese würden u.a. ein hohes Innovationspotenzial für den Einsatz in der Halbleiterfertigung (LIDE) aufweisen. Bereits im November 2023 habe sich Intel positiv über den Bau von Halbleiterelementen basierend auf der Verarbeitung von Glas geäußert, was in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in der Massenfertigung Anwendung finden solle.In der letzten Woche seien nun zusätzlich erste Branchenberichte von Äußerungen des südkoreanischen Großkonzerns Samsung aufgekommen, der sich zuletzt, wie Intel, auch intensiver mit der Verwendung von Glassubstraten auseinander gesetzt haben solle. Die proprietäre LIDE-Technologie dürfte aktuell nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG das relevanteste Verfahren für die Herstellung von Glassubstraten sein, sodass in diesem Zusammenhang erste kleinere Auftragsvolumina bei LPKF realisierbar sein dürften. Samsung sei mit Intel einer der relevantesten Halbleiterkonzerne, die eine vollständige Wertschöpfung in-house anbieten würden (IDM - Integrated Device Manufacturer). Daneben würden auch die Foundries (v.a. TSMC) eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette spielen. Auch hier dürfte sich LPKF in Gesprächen befinden und insgesamt somit mittelfristig deutliche Wachstumsraten mit der Auslieferung von LIDE-Anlagen realisieren.Ihre langfristigen Wachstumserwartungen sähen die Aktienanalysten der Montega AG durch die jüngsten Meldungen bestätigt. Die Vorlage der FY-Zahlen 2023 inklusive Guidance 2024 dürften hingegen nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG noch für eine Belastung des Sentiments sorgen.Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen deswegen ihre Empfehlung "halten" inklusive des Kursziels von 11,00 EUR für die LPKF Laser-Aktie. (Analyse vom 18.03.2024)