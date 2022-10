Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich zuletzt erholt und steuert auf einen Test der Widerstandslinie, des Anfang des Jahres etablierten Abwärtstrends zu, so die Analysten der Helaba.Diese würden die Analysten heute bei 13.311 Punkten lokalisieren und damit liege sie auf dem Weg zum dem signifikanten Hoch bei 13.564 Punkten, das Mitte September markiert worden sei. Darüber wäre die 200-Tagelinie bei 13.702 Zählern nicht mehr fern. MACD und Stochastik würden oberhalb ihrer Signallinien steigen und der DMI stehe im Kauf. Letzterer werde inzwischen von einem steigenden ADX begleitet, was positiv zu werten sei, auch wenn der ADX noch unter 20 liege und noch nicht auf eine ausreichende Trendstärke geschlossen werden könne. Per saldo aber sei das technische Bild freundlich. Die schwachen Vorgaben aus Fernost würden aber eine Eröffnung im roten Bereich erwarten lassen. (28.10.2022/ac/a/m)