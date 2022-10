Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX hat per saldo kaum von der leichten Aufhellung der ifo-Geschäftserwartungen profitieren können, denn das Ausbleiben eines Stimmungseinbruchs bei den deutschen Unternehmen ermöglicht der EZB einen kräftigen Zinsschritt, möglicherweise auch um 75 Basispunkte, so die Analysten der Helaba.Die Argumente zugunsten eines "moderateren" 50-BP-Schrittes seien jedenfalls nicht gestärkt worden. Technisch sei das Bild geprägt von der Tatsache, dass auch der Widerstand in Form der 100-Tagelinie überwunden worden sei. Ein freundliches Set an quantitativen Indikatoren lasse weitere Zugewinne als wahrscheinlich erscheinen, obwohl die Indiktion zur Eröffnung auf nahezu unveränderte Kurse schließen lasse. Jenseits der 13.000-Punkte-Marke sei nun Platz für Kursgewinne bis 13.564. Unterstützungen würden sich bei 13.011 und an der 21-Tagelinie bei 12.851 finden. (26.10.2022/ac/a/m)