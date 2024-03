Ein Verlust in Höhe von EUR 2,4 Mrd. für 2023 mache der Deutschen Bahn zu schaffen. Ein Gewinneinbruch bei der Speditionstochter Schenker sowie hohe Reparaturkosten bei Schienen und Signalanlagen würden belasten. Die Infrastruktursanierung werde aber konsequent fortgesetzt. Gemeinsam mit dem Bund sei das größte und umfassendste Investitionsprogramm seit der Bahnreform 1994 beschlossen worden. Weitere EUR 30 Mrd. sollten investiert werden.



Rund einem Monat vor dem bevorstehenden Bitcoin Halving steige die Volatilität der Krypto-Währung deutlich. Während noch am Mittwoch Kurse unterhalb von USD 61.000 hätten beobachtet werden können, habe die Cyber-Devise im Abgesang der US-Notenbank Sitzung zwischenzeitlich wieder mehr als 5% höher gehandelt.



Belastend hätten sich gestern für den EUR/USD-Wechselkurs die schwachen Umfrageergebnisse der französische Wirtschaft ausgewirkt. Konträr dazu (und unterstützend) seien die positiven Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone gewesen. Erst tauche der Euro unter die 1,09, dann kämpfe er sich zurück. Gegenüber dem Schweizer Franken offenbare sich ein ganz anderes Bild. Die überraschende Leitzinssenkung der Schweizer Notenbank nehme den Franken zum Euro gehörig in die Mangel. Die Währungsrelation (CHF/EUR) sinke auf den tiefsten Stand seit letztem Sommer. Für einen Euro bekomme man jetzt wieder mehr Schweizer Franken.



Fallende Ölreserven in den USA würden neben den unter Druck geratenen US-Dollar den Ölpreis nicht wirklich stützen. Rohöl der Sorte WTI habe sich um 0,82% (auf USD 80,60) verbilligt.



Champagner-Stimmung wohin man schaue. Nicht nur die Aktienmärkte würden haussieren und immer neue Bestmarken markieren, auch bei Gold würden die Korken knallen. Die Feinunze durchbreche im Nachgang der FED-Sitzung die USD 2.200-Marke und steige auf ein neues Rekordniveau (USD 2.222,39). Rege Nachfrageunterstützung für das gelbe Edelmetall komme insbesondere aus China. Neue Daten des chinesischen Zolls würden zeigen, dass die Goldimporte in das Reich der Mitte allein im Januar und Februar im Vorjahresvergleich um 53% zugenommen hätten (insgesamt 372,2 Tonnen). Bis zum Handelsschluss könne die USD 2.200 Marke aber nicht halten (Intraday: -0,24% auf USD 2.180,81). (22.03.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beflügelt durch die US-Notenbank (die FED hat ihren Ausblick auf insgesamt drei Zinssenkungen im Jahr 2024 beibehalten) stieg der DAX gestern auf ein neues Rekordniveau (18.179,81 Punkte), so die Analysten der Nord LB.Zuvor hätten sowohl der Dow Jones sowie der S&P 500 neue Höchststände markiert. Auch der japanische Nikkei ( ISIN JP9010C00002 WKN A1RRF6 ) habe sich der Arie immer neuer Höchststände angeschlossen. Fallende Zinsen in Sicht. Der Kaufrausch an den Börsen gehe immer weiter.Deutschlands größter Stromerzeuger RWE fokussiere sich beim Ausbau der Windenergie an Land auf Anlagen des Herstellers Nordex ( ISIN DE000A0D6554 WKN A0D655 ). In den kommenden zweieinhalb Jahren sei eine Lieferung von 120 Nordex-Anlagen (Gesamtleistung von 800MW) vorgesehen. RWE betreibe bereits 53 Windparks mit Nordex-Mühlen in sieben verschiedenen Ländern. Bis 2030 wolle der Energiekonzern die installierte Leistung auf 14GW ausbauen (derzeit: 8,6GW).