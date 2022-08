Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die überverkaufte Marktlage hat dem deutschen Leitindex DAX geholfen, sich ungeachtet des neuerlichen Rekordwertes bei Erdgas zu stabilisieren, so die Analysten der Helaba.Dabei sei es gelungen, die 55-Tagelinie zu überwinden und im Hoch habe der DAX sogar bis auf 13.364 Zähler zulegen können. Verkaufssignale von DMI, MACD und Stochastik seien aber intakt und daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer erneuten Abschwächung komme. Insbesondere am Nachmittag sei wegen der Rede von FED-Chef Powell in Jackson Hole mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Ein starkes Thematisieren langfristiger Inflationsgefahren könnte am Ende belastend wirken. (26.08.2022/ac/a/m)