Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

47,89 EUR +1,10% (21.03.2024, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

47,94 EUR +1,44% (21.03.2024, 10:08)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 100 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 15.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2023 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei 6,4 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com. (21.03.2024/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) erhöht das 14. Mal in Folge seine Dividende, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Je Aktie sollten Anteilseigner eine Ausschüttung von 0,70 Euro erhalten, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das seien 5 Cent mehr als vor Jahresfrist.Was an der Börse zudem gut angekommen sei: Bechtle blicke trotz trüber Wirtschaftsaussichten zuversichtlich nach vorne. Umsatz und Ergebnis sollten in diesem Jahr "deutlich" zulegen und die Vorsteuermarge in etwa stabil bleiben, habe es geheißen. "Deutlich" bedeute bei Bechtle ein Plus zwischen 5 und 10 Prozent. Im vergangenen Jahr seien Erlös und Vorsteuergewinn den Angaben zufolge um jeweils knapp 7 Prozent gestiegen.Die im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Wachstums- und Profitabilitätskennzahlen seien auch Nicole Winkler von Berenberg nicht verborgen geblieben. Sie habe daher die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 57 Euro angehoben. (Ausgabe 11/2024)Börsenplätze Bechtle-Aktie: