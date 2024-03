Warburg senkt Hamborner Reit auf 'Hold' - Ziel 7,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hamborner Reit von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,00 auf 7,20 Euro gesenkt. Das Wachstum sollte sich auch in den kommenden Jahren in Grenzen halten, wenngleich der Gewerbeimmobilien-Spezialist gut aufgestellt sei, um dem schwierigen Umfeld zu trotzen, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die endgültigen Jahreszahlen hätten die schon veröffentlichten Eckdaten bestätigt./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.